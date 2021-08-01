Белорусская спортсменка Тимановская рассказала в Токио правду о НОК Лукашенко. Ее пытаются депортировать из Японии

Об этом рассказывает Еспресо.TV .



Завтра Кристина должна была бежать 200 метров, но представители сборной решили срочно депортировать ее - купили билеты на самолет и доставили в аэропорт.



По информации Nexta , Тимановская сейчас находится в третьем терминале токийского аэропорта - ее вылет в 22:50 по токийскому времени (рейс Токио - Стамбул).



Белорусские спортивные фукнционеры собираются вывезти ее самолетом через Турцию в Беларусь, тогда как сама Тимановская хочет просить политического убежища в одной из европейских стран.



Вот как они прокомментировали ситуацию (цитата с портала Хартыя'97 ):



"По заключению врачей в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады".



На месте находится токийская полиция, которая взяла женщину под охрану.



















фотографии Reuters



Председатель европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос обратился в МОК с требованием немедленного вмешательства в инцидент с депортацией Тимановской.



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