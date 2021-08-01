Белорусская спортсменка Тимановская рассказала в Токио правду о НОК Лукашенко. Ее пытаются депортировать из Японии
Члена олимпийской сборной Беларуси, легкоатлетку Кристину Тимановскую, которая несколько дней назад рассказала о злоупотреблениях подконтрольного режиму Лукашенко НОК страны, прямо сейчас собираются насильно вывезти из Токио в Беларусь
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
Завтра Кристина должна была бежать 200 метров, но представители сборной решили срочно депортировать ее - купили билеты на самолет и доставили в аэропорт.
По информации Nexta , Тимановская сейчас находится в третьем терминале токийского аэропорта - ее вылет в 22:50 по токийскому времени (рейс Токио - Стамбул).
Белорусские спортивные фукнционеры собираются вывезти ее самолетом через Турцию в Беларусь, тогда как сама Тимановская хочет просить политического убежища в одной из европейских стран.
Вот как они прокомментировали ситуацию (цитата с портала Хартыя'97 ):
"По заключению врачей в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады".
На месте находится токийская полиция, которая взяла женщину под охрану.
фотографии Reuters
Председатель европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос обратился в МОК с требованием немедленного вмешательства в инцидент с депортацией Тимановской.
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