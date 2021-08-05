Белорусская спортсменка Тимановская прибыла в Варшаву, - оппозиционер

Об этом сообщил оппозиционер Павел Латушко в Facebook.



"Мы рады, что Тимановской удалось счастливо добраться до Варшавы! Надеемся, что агония режима вскоре закончится, и Кристина сможет вернуться к покорению новых спортивных вершин в новой Беларуси", - написал Латушко.

1 августа стало известно, что за критику власти белорусского члена олимпийской сборной Кристина Тимановскую решили отправить в Минск перед ее забегом, который должен был состояться сегодня. Причиной возмущения Тимановской было то, что ей и другим спортсменкам-белорускам без объяснений изменили условия участия в Играх.

Она обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет и попала на первые полосы мировых СМИ.

Полиция Японии взяла ее под свою защиту. Из соображений безопасности к ней также приставили представителя МОК.

Чехия и Польша заявили, что готовы предоставить спортсменке политическое убежище

2 августа Польша выдала гуманитарную визу Тимановской.

4 августа Тимановская покинула Токио и полетела в Вену .