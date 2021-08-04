Белорусская спортсменка Тимановська вылетела из Токио в Вену

Об этом сообщает "Наша Нива".



Тимановська вместо рейса в Варшаву пересела на самолет в столицу Австрии.



"Сейчас самолет вылетел из столицы Японии. Причины изменения пункта назначения не уточняются. По некоторым данным, такое решение могли принять сотрудники посольства Польши", - пишет издание.

1 августа стало известно, что за критику власти белорусского члена олимпийской сборной Кристина Тимановську решили отправить в Минск перед ее забегом, который должен был состояться сегодня. Причиной возмущения Тимановськои было то, что ей и другим спортсменкам-белорускам без объяснений изменили условия участия в Играх.

Она обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет и попала на первые полосы мировых СМИ.

Полиция Японии взяла ее под свою защиту. Из соображений безопасности к ней также приставили представителя МОК.

Чехия и Польша заявили, что готовы предоставить спортсменке политическое убежище

2 августа Польша выдала гуманитарную визу Тимановськой .