Белорусская спортсменка Тимановська вылетела из Токио в Вену
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановська покинула Токио и полетела в Вену, хотя имеет гуманитарную визу от Польши
Об этом сообщает "Наша Нива".
Тимановська вместо рейса в Варшаву пересела на самолет в столицу Австрии.
"Сейчас самолет вылетел из столицы Японии. Причины изменения пункта назначения не уточняются. По некоторым данным, такое решение могли принять сотрудники посольства Польши", - пишет издание.
- 1 августа стало известно, что за критику власти белорусского члена олимпийской сборной Кристина Тимановську решили отправить в Минск перед ее забегом, который должен был состояться сегодня. Причиной возмущения Тимановськои было то, что ей и другим спортсменкам-белорускам без объяснений изменили условия участия в Играх.
- Она обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет и попала на первые полосы мировых СМИ.
- Полиция Японии взяла ее под свою защиту. Из соображений безопасности к ней также приставили представителя МОК.
- Чехия и Польша заявили, что готовы предоставить спортсменке политическое убежище
- 2 августа Польша выдала гуманитарную визу Тимановськой .
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