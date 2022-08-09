Об этом сообщает белорусское оппозиционное издание "Зеркало".

Объединенный переходный кабинет был создан на конференции "Новая Беларусь", посвященной второй годовщине масштабных антиправительственных протестов.

"Это коллективный исполнительный орган, который ежедневно будет работать на главные цели – защищать независимость и суверенитет Республики Беларусь, представлять национальные интересы Беларуси, осуществить фактическую деоккупацию нашей страны, восстановить конституционную законность и порядок, разработать и реализовать меры по пресечению незаконного удержания власти от диктатуры к демократии, создать условия для проведения честных и свободных выборов, разрабатывать и выполнять решения, необходимые для достижения демократических перемен в Беларуси", – пояснила Тихановская.

Она назначила Павла Латушко представителем кабинета по транзиту власти. Александр Азаров стал представителем по восстановлению правопорядка, Валерий Ковалевский – представителем по иностранным делам, а Валерий Сахащик – представителем по обороне и нацбезопасности.

9 августа в Минске прошло заседание Кабмина, на котором обсуждали деятельность экономики в условиях санкций.

В тот же день США ввели санкции против сотни топ-чиновников Беларуси, причастных к подрыву демократии в республике

В конце июня лидер белорусской оппозиции призвала президента Украины учитывать вклад белорусов в борьбу против российского агрессора и способствовать единству украинского и белорусского народов.