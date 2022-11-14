Об этом стало известно из интервью "Главкому" .

"Мы все-таки выступаем за мирный путь. Будем надеяться на него и работать над тем, чтобы смена режима по возможности произошла без кровопролития. Но, тем не менее, мы готовимся бороться за себя и свою страну… Думаю, что сейчас никто не знает, как произойдет падение режима. Как правило, всегда в каждой стране это происходит достаточно неожиданно. Наша задача – быть к этому готовыми и правильно реагировать", – отметила министр оппозиционного кабинета.

Также, по словам Ковшик, после протестов 2020 года была проведена работа над ошибками. Сегодня для Беларуси очень важно иметь политических лидеров и определенную оппозиционную структуру.

"К сожалению, или к счастью, история не имеет сослагательного наклонения. Создание Объединенного переходного кабинета – тоже результат работы над ошибками. Нам очень нужна консолидированная политическая сила, нужны политические лидеры, которые смогут взять на себя принятие решений в трудный момент", – отметила оппозиционерка.

Кроме того, по мнению Ковшик, общее будущее Украины и Беларуси – в мирном соседстве и стратегическом партнерстве. Она отметила, что использование таких слов, как "братья", "старший", "младший".

"Считаю, что это как раз российский нарратив, так называть соседей. Мы его не должны повторять. Думаю, что Беларусь и Украина могут быть прекрасными стратегическими партнерами и мирными соседями, которые очень хорошо живут, помогают друг другу и строят двусторонние связи. Наша большая разница в том, что вы, украинцы, уже 30 лет живете в стране с демократией. Вы защитили свое право говорить правду, право на свободу слова и у вас никто не смог отобрать. Как говорят украинцы: "Нас невозможно победить, нас можно только уничтожить", – подчеркнула министерша.

В Беларуси лозунг "Жыве Беларусь!" внесли в список нацистской символики.

14 ноября белорусская оппозиционерка сообщила о волне желающих вступить в иностранный полк ВСУ и защищать Украину.