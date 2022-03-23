Белорусская оппозиция надеется, что в стране образуется гражданский фронт сопротивления, если Лукашенко прикажет наступать на Украину, — генерал-майор

"Эта же информация известна спецслужбам – они понимают, что просто потеряют армию, а это один из столбов, на котором держится режим Лукашенко", – сказал он в эфире Espreso.TV.



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Ягун отметил, что подрыв режима Лукашенко, особенно если белорусские военные начнут массово погибать на войне, приведет к взрыву, когда те 10% местного населения, на которые он рассчитывает, отойдет на второй план: "Вместо этого выйдет та мощь, которая в 2020 году была загнана в подполье", – сказал Ягун.



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Также генерал-майор отметил, что белорусская оппозиция провела активную работу среди населения по поводу отказа от участия в войне с Украиной: "Они проводят разговоры с родителями военнослужащих, активно работают в социальных сетях, также есть отдельные "партизаны", которые пытаются помешать работе железной дороги, чтобы военные не ехали воевать в Украину. Так что там ситуация с гражданским обществом совсем другая, чем в России", - подчеркнул Ягун.



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