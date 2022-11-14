Белорусская оппозиционерка сообщила о волне желающих вступить в иностранный полк ВСУ и защищать Украину
В Беларуси появилась волна желающих вступить в иностранный полк имени Кастуся Калиновского (действующего в составе ВСУ), чтобы воевать на стороне Украины
Об этом в интервью "Главкому" рассказала представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Алина Ковшик.
Мы несколько дней назад встречались с представителями полка Калиновского. Ребята нам сказали, что после того, как в Беларуси началась мобилизация, появилась новая волна желающих вступить в их полк, чтобы воевать на стороне Украины. В белорусских семьях сейчас происходят такие разговоры: "Не иди в лукашенковскую армию, иди к калиновцам, помогай Украине и воюй на правильной стороне". Ребята сказали, что сейчас ожидают достаточно большое и серьезное пополнение", - рассказала Ковшик.
Она отметила, что полк Кастуся Калиновского – одно из крупнейших в Украине иностранных подразделений.
"Люди, которые испытывают такую необходимость, присоединяются к белорусским волонтерским объединениям. Их всех нужно очень сильно похвалить. На самом деле полк Кастуся Калиновского – одно из крупнейших в Украине иностранных подразделений. Эти факты нужно подчеркивать. Не каждый способен пойти на войну, но наши ребята, которые это делают – наши герои, мы ими гордимся. Мы их всегда будем поддерживать и понимаем, что это будущее нашей Беларуси", – резюмировала белорусская оппозиционерка.
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