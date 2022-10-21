Белорусская группировка сил вместе с мобилизованными будет насчитывать не более 80 тыс. военных, - военный эксперт Лакийчук
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук отметил, что самопровозглашенные власти Беларуси смогут мобилизовать около 60 тыс. человек, на формирование и укомплектование новых подразделений понадобится месяц-полтора
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Если сейчас белорусы могут в сухопутных войсках выставить около 20 тыс. своих военнослужащих, добавим еще мобилизованных - это ну 60 тыс. Следовательно, максимум 80 тыс. человек - это белорусская группировка сил вместе с мобилизованными", - сказал Павел Лакийчук.
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" отметил, что на подготовку белорусских военных понадобится месяц-полтора, если только Беларусь не пойдет по пути России, которая бросает своих солдат сразу на передовую.
"Мы видим, как россияне проводят мобилизацию в сталинском режиме: в военкомат и на передок. Кто выживет, тот будет военным, кто не выживет, тот будет мясом. Может, белорусы таким путем пойдут. А если они решат пойти более взвешенным путем, то потратят месяц-полтора на формирование и укомплектование новых подразделений", - добавил он.
- 20 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что вероятность попытки наступления с территории Беларуси растет из-за агрессивных заявлений и действий белорусского и российского руководства.
- Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что белорусские войска на границе с Украиной могут попытаться отвлечь внимание ВСУ на себя.
- 21 октября Институт исследования войны назвал невысоким риск наступления из Беларуси.
- Вооруженные силы Украины опубликовали видеообращение к белорусскому народу и армии с призывом не вступать в "грязную войну" России в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.69
-
EUR
Покупка 38.27Продажа 39.37
- Актуальное
- Важное