Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Если сейчас белорусы могут в сухопутных войсках выставить около 20 тыс. своих военнослужащих, добавим еще мобилизованных - это ну 60 тыс. Следовательно, максимум 80 тыс. человек - это белорусская группировка сил вместе с мобилизованными", - сказал Павел Лакийчук.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" отметил, что на подготовку белорусских военных понадобится месяц-полтора, если только Беларусь не пойдет по пути России, которая бросает своих солдат сразу на передовую.

"Мы видим, как россияне проводят мобилизацию в сталинском режиме: в военкомат и на передок. Кто выживет, тот будет военным, кто не выживет, тот будет мясом. Может, белорусы таким путем пойдут. А если они решат пойти более взвешенным путем, то потратят месяц-полтора на формирование и укомплектование новых подразделений", - добавил он.

20 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что вероятность попытки наступления с территории Беларуси растет из-за агрессивных заявлений и действий белорусского и российского руководства.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что белорусские войска на границе с Украиной могут попытаться отвлечь внимание ВСУ на себя.

21 октября Институт исследования войны назвал невысоким риск наступления из Беларуси.

Вооруженные силы Украины опубликовали видеообращение к белорусскому народу и армии с призывом не вступать в "грязную войну" России в Украине.

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