Белорусская атлетка Тимановська обратилась в Польшу за политическим убежищем
Белорусская атлетка, которую власти решили не допустить к Олимпиаде за критику режима, подала документы на политическое убежище в Польше
Об этом рассказывает "Наша Нива" со ссылкой на исполнительного директора "Белорусского фонда спортивной солидарности" Александра Опейкина.
"Кристина уже подала заявление о политическом убежище в Польше, поэтому она уже в пути. У нее все хорошо", - отметил Опейкин.
По его словам, атлетка держится хорошо.
"Понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и для человека, который испытывает такого давления", - добавил он.
- Она обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет и попала на первые полосы мировых СМИ.
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