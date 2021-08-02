Белорусская атлетка Тимановська обратилась в Польшу за политическим убежищем

Об этом рассказывает "Наша Нива" со ссылкой на исполнительного директора "Белорусского фонда спортивной солидарности" Александра Опейкина.



"Кристина уже подала заявление о политическом убежище в Польше, поэтому она уже в пути. У нее все хорошо", - отметил Опейкин.



По его словам, атлетка держится хорошо.



"Понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и для человека, который испытывает такого давления", - добавил он.



Напомним, первого июля стало известно, что за критику власти белорусского члена олимпийской сборной Кристина Тимановську решили отправить в Минск перед ее забегом, который должен был состояться сегодня. Причиной возмущения Тимановськои было то, что ей и другим спортсменкам-белорускам без объяснений изменили условия участия в Играх.

Она обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет и попала на первые полосы мировых СМИ.

Полиция Японии взяла ее под свою защиту. Из соображений безопасности к ней также приставили представителя МОК.

Чехия и Польша заявили, что готовы предоставить спортсменке политическое убежище