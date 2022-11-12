Белорусская армия не является той, которая способна напасть, – военный эксперт Грант

Об этом сказал британский военный эксперт, полковник Глен Грант в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".

"Белорусская армия очень слабая с головы. У нее нет должной подготовки, и много ее оборудования уже передано России. Это не та армия, которая действительно может напасть. И все же это не значит, что их не могут заставить это сделать", - заявил он.

По мнению Гранта, ответ на вопрос о наступлении с севера - в руках Зеленского.

"Он должен убедиться, что политически вся белорусская система, ее правительство понимают, что если Беларусь пересечет границу с Украиной, то все - Украина вторгнется в Беларусь и освободит ее от тех, кто у власти. Мы должны четко дать им понять, что перехода границы не должно быть, что для них это не под силу, ведь у них недостаточно войск, чтобы это сделать разумно. Если же они нападут, то будет гораздо больше смертей как со стороны россиян, так и со стороны белорусов, и я не думаю, что белорусские солдаты вообще хотят воевать с вами, на самом деле я уверен, что этого они не хотят", - подытожил эксперт.