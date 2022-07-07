Белорусская армия не готова к наступательным операциям, – мониторинговая группа. Карта
Военные учения в Беларуси продолжили, но армия не готова к наступлению
Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларуский Гаюн".
Продолжение учений на белорусских полигонах идет по следующему графику:
- Борисовский (227-й) до 16:07;
- Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 16.07;
- Гожский (под Гродно) до 15.07;
- Брестский до 16:07;
- Репище (Осиповичи) до 15.07;
- Марьина Горка до 16.07;
- Лосвидо (под Витебском) до 16.07;
- Неман (под Березовкой) до 15.07;
- Обуз-Лесной (под Барановичами) 15.07;
- Чепелево (под Слонимом) до 15:07;
- Доманово (под Ивацевичами) до 15.07;
- Стрельбище под Старыми Дорогами до 15.07;
- Заслоново (под Лепелем) до 16.07.
В мониторинговой группе отмечают, что, несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям. Кроме того, учения проводят вне полигонов, что сильно усиливает пожарную опасность и так в засушливом районе.
"Беларуский Гаюн" продолжает следить за действиями и передвижениями российской и белорусской армии по территории Беларуси.
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- Согласно опросу "Chatham house", результаты которого обнародовали 7 июля, 95% белорусов считают, что армия РБ не должна участвовать в военных действиях на стороне России.
- В Беларуси уже долго непрерывно продолжаются военные учения. Она проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций, проверку пунктов управления и ведет радиоэлектронную разведку.
- Военный эксперт Згурец отметил, что на формирование группировки для нападения из Беларуси нужно 3-4 недели
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