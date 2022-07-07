Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларуский Гаюн".

Продолжение учений на белорусских полигонах идет по следующему графику:

Борисовский (227-й) до 16:07;

Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 16.07;

Гожский (под Гродно) до 15.07;

Брестский до 16:07;

Репище (Осиповичи) до 15.07;

Марьина Горка до 16.07;

Лосвидо (под Витебском) до 16.07;

Неман (под Березовкой) до 15.07;

Обуз-Лесной (под Барановичами) 15.07;

Чепелево (под Слонимом) до 15:07;

Доманово (под Ивацевичами) до 15.07;

Стрельбище под Старыми Дорогами до 15.07;

Заслоново (под Лепелем) до 16.07.

В мониторинговой группе отмечают, что, несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям. Кроме того, учения проводят вне полигонов, что сильно усиливает пожарную опасность и так в засушливом районе.

"Беларуский Гаюн" продолжает следить за действиями и передвижениями российской и белорусской армии по территории Беларуси.

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Согласно опросу "Chatham house", результаты которого обнародовали 7 июля, 95% белорусов считают, что армия РБ не должна участвовать в военных действиях на стороне России.

В Беларуси уже долго непрерывно продолжаются военные учения. Она проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций, проверку пунктов управления и ведет радиоэлектронную разведку.

Военный эксперт Згурец отметил, что на формирование группировки для нападения из Беларуси нужно 3-4 недели

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