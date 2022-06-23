Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Россия имеет мощное лобби в Совбезе Беларуси, администрации самопровозглашенного президента Лукашенко и в КГБ Беларуси. Однако белорусская армия отстранена от принятия решений в стране. Есть информация о том, что в начале российского вторжения в Украину многие подразделения армии Беларуси были на грани бунта". Поэтому не все так просто для Лукашенко. Также большинство в белорусском обществе против этой войны. Хотя в Беларуси и не наблюдаются антивоенные протесты, белорусы пытались вести партизанскую войну против военных РФ", - объяснил Высоцкий.

Высоцки считает, что всю вину за эту войну должны нести россияне. По его словам, многие военные чиновники в Беларуси ощущают вину за то, что с белорусской территории по Украине запускались ракеты.

"Я контактирую со многими военными чиновниками из Беларуси. Многие из них говорят, что готовы на коленях извиняться у украинцев за то, что ракеты по Украине летели с территории Беларуси. Поэтому, я считаю, что вся вина за эту войну лежит только на россиянах. Белорусская армия вообще может стать союзником Украины. Однако для этого нужно, чтобы Запад вел правильную политику в отношении Беларуси", - добавил Высоцкий.

22 июня в минобороны Беларуси сообщили, что их военные начали мобилизационные учения в Гомельской области, граничащей с Украиной.

23 июня заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга заявил, что расконсервированную технику в Беларуси могут перебросить на Донецкое направление.

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