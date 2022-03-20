Белорусская армия финансировалась около 1% от ВВП страны в год, – директор Центра военно-правовых исследований

"Поэтому РФ все так построила, чтобы в случае каких-то угроз все шли за помощью к россии и не могли сами выполнять задачи. Вот это примерно о белорусской армии", – сказал он в эфире Espreso.TV.



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Эксперт заметил, что украинские войска оценивают все риски наступления со стороны Беларуси и готовы давать отпор.



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"Предполагаю, что если Беларусь даст приказ наступать на Украину, то после первого боевого столкновения армия может повернуться против белорусских властей. Или даже не выполнит этот приказ", – сказал он.



Мусиенко добавил: "Если Лукашенко хочет потерять все рычаги влияния и власть в Беларуси, то он может отдать приказ наступать на Украину. Однако, оценивая настроения общества, ни белорусский народ, ни сами военные далеко не имеют консенсуса по поводу наступления на Украину. Кроме того, в Беларуси есть большая часть оппозиции. Конечно, уже были акты агрессии против Украины со стороны Беларуси, однако еще есть шанс не перейти ту роковую черту, после которой обратной дороги нет".



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Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил заявляет, что существует высокая угроза наступления из Беларуси на Волынском направлении.

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