Белоруссия планирует вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества, - представитель Путина

Об этом во вторник заявил специальный представитель президента РФ при ШОС Бахтиер Хакимов, сообщает ЕП .

По словам Хакимова, о решении Беларуси он узнал от начальника главного управления МИД Беларуси

"Он дал понять, что белорусская сторона обратится с просьбой оперативно принять их в ШОС, и дал понять, что подготовлено предложение президенту о подаче заявки в организацию. Как сказал мой собеседник, эта заявка проработана в межведомственном формате и одобрена кабинетом министров", – заявил он.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году Китаем, Россией, Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном.

Беларусь имеет статус наблюдателя в ШОС.

Единственное расширение произошло в 2017 году, когда к ней присоединились Индия и Пакистан.