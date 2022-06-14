Белоруссия планирует вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества, - представитель Путина
Беларусь подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Об этом во вторник заявил специальный представитель президента РФ при ШОС Бахтиер Хакимов, сообщает ЕП .
По словам Хакимова, о решении Беларуси он узнал от начальника главного управления МИД Беларуси
"Он дал понять, что белорусская сторона обратится с просьбой оперативно принять их в ШОС, и дал понять, что подготовлено предложение президенту о подаче заявки в организацию. Как сказал мой собеседник, эта заявка проработана в межведомственном формате и одобрена кабинетом министров", – заявил он.
Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году Китаем, Россией, Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном.
Беларусь имеет статус наблюдателя в ШОС.
Единственное расширение произошло в 2017 году, когда к ней присоединились Индия и Пакистан.
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