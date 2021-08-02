Белоруска Тимановская получила гуманитарную визу от Польши
2 августа Польша выдала гуманитарную визу белорусской атлетке Кристине Тимановской, которую режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко решил вывезти в РБ перед ее выступлением
Об этом рассказывает украинская служба ВВС.
"Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже поддерживает прямые контакты с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", - сообщил в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.
Сейчас безопасностью белорусской атлетики, которая отказалась лететь домой по приказу своей команды, занимается японская полиция, сообщили организаторы Олимпиады в Токио.
В воскресенье, 1 августа, Тимановская сообщила, что ее насильно пытались вывезти из Японии.
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"Они хотят вывезти меня из страны без моего согласия", - заявила спортсменка на видео, размещенном в Telegram Белорусского фонда спортивной солидарности - организации, которая поддерживает спортсменов, которых преследуют за политические взгляды.
Представитель "Фонда спортивной солидарности" Анатолий Котов заявил ВВС, что "она боится репрессий против своей семьи в Беларуси, и это является самым большим страхом для нее сейчас".
- Первого августа стало известно, что за критику власти белорусского члена олимпийской сборной Кристину Тимановскую решили отправить в Минск перед ее забегом, который должен был состояться сегодня. Причиной возмущения Тимановской было то, что ей и другим спортсменкам-белорускам без объяснений изменили условия участия в Играх.
- Она обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет и попала на первые полосы мировых СМИ.
- Полиция Японии взяла ее под свою защиту. Из соображений безопасности к ней также приставили представителя МОК.
- Чехия и Польша заявили, что готовы предоставить спортсменке политическое убежище
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