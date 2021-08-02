Белоруска Тимановская получила гуманитарную визу от Польши

Об этом рассказывает украинская служба ВВС.

"Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже поддерживает прямые контакты с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", - сообщил в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.





Сейчас безопасностью белорусской атлетики, которая отказалась лететь домой по приказу своей команды, занимается японская полиция, сообщили организаторы Олимпиады в Токио.

В воскресенье, 1 августа, Тимановская сообщила, что ее насильно пытались вывезти из Японии.



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"Они хотят вывезти меня из страны без моего согласия", - заявила спортсменка на видео, размещенном в Telegram Белорусского фонда спортивной солидарности - организации, которая поддерживает спортсменов, которых преследуют за политические взгляды.

Представитель "Фонда спортивной солидарности" Анатолий Котов заявил ВВС, что "она боится репрессий против своей семьи в Беларуси, и это является самым большим страхом для нее сейчас".