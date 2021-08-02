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Белоруска Тимановская получила гуманитарную визу от Польши

2 августа, 2021 понедельник
17:44
Мир Кристина Тимановская

2 августа Польша выдала гуманитарную визу белорусской атлетке Кристине Тимановской, которую режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко решил вывезти в РБ перед ее выступлением

Об этом рассказывает украинская служба ВВС.

"Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже поддерживает прямые контакты с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", - сообщил в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.
 


Сейчас безопасностью белорусской атлетики, которая отказалась лететь домой по приказу своей команды, занимается японская полиция, сообщили организаторы Олимпиады в Токио.

В воскресенье, 1 августа, Тимановская сообщила, что ее насильно пытались вывезти из Японии.

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"Они хотят вывезти меня из страны без моего согласия", - заявила спортсменка на видео, размещенном в Telegram Белорусского фонда спортивной солидарности - организации, которая поддерживает спортсменов, которых преследуют за политические взгляды.

Представитель "Фонда спортивной солидарности" Анатолий Котов заявил ВВС, что "она боится репрессий против своей семьи в Беларуси, и это является самым большим страхом для нее сейчас".

  • Первого августа стало известно, что за критику власти белорусского члена олимпийской сборной Кристину Тимановскую решили отправить в Минск перед ее забегом, который должен был состояться сегодня. Причиной возмущения Тимановской было то, что ей и другим спортсменкам-белорускам без объяснений изменили условия участия в Играх.
  • Она обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет и попала на первые полосы мировых СМИ.
  • Полиция Японии взяла ее под свою защиту. Из соображений безопасности к ней также приставили представителя МОК.
  • Чехия и Польша заявили, что готовы предоставить спортсменке политическое убежище
Польша
репрессии в Беларуси
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