Белоруска Тимановская обратилась за помощью в МОК
Легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская, которую сейчас пытаются силой вывезти из Токио в Минск, просит Международной олимпийский комитет вмешаться в ее ситуацию
Об этом информирует Еспресо.TV .
"Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи.
Читайте также: Белорусская спортсменка Тимановская рассказала в Токио правду о НОК Лукашенко. Ее пытаются депортировать из Японии
На меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны (из Японии, - ред.) без моего согласия.
Поэтому я прошу Международный олимпийский комитет вмешаться в это ", - говорит спортсменка в обнародованном ею только что через соцсети видеообращении.
В ответ в МОК сказали, что занимаются вопросом Тимановской.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.73
Покупка 26.73Продажа 26.98
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.07
- Актуальное
- Важное