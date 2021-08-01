Белоруска Тимановская обратилась за помощью в МОК

Об этом информирует Еспресо.TV .



"Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи.



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На меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны (из Японии, - ред.) без моего согласия.



Поэтому я прошу Международный олимпийский комитет вмешаться в это ", - говорит спортсменка в обнародованном ею только что через соцсети видеообращении.

В ответ в МОК сказали, что занимаются вопросом Тимановской.