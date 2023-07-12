Белорусам запретили ходить в лес. Самые жесткие ограничения в областях, граничащих с Украиной и Польшей

Об этом сообщает государственное белорусское информагентство "Белта".

Ограничения были введены в 90 районах 6 областей Беларуси.

"По состоянию на вечер 11 июля, посещение лесных массивов ограничено на территории всей Брестской и Гродненской областей. В Витебской области ограничения коснулись 18 районов, Минского - 21, Гомельского - 14, Могилевского - 4", - пишут белорусы.

С Украиной граничат Брестская и Гомельская области, с Польшей – Брестская и Гродненская.