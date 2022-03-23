Белорусам предлагают $1000-1500 за участие в войне против Украины, - ГУР
Сотрудники российских спецслужб предлагают белорусским военным $1000-1500 в месяц за участие в войне против Украины
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
По информации ГУР, сотрудники российских спецслужб изучают морально-психологическое состояние военнослужащих Беларуси и проводят "индивидуальные беседы" с рядовым составом.
Таким образом путинские эмиссары пытаются склонить белорусских военных к участию в войне с Украиной, пусть даже не в составе ВС Беларуси. За выполнение "специальных задач" белорусам предлагается денежное довольствие в размере $1000-1500 в месяц. В дополнение – льготное обучение в российских военных высших учебных заведениях, например рязанском воздушно-десантном командном училище", - заявили в ГУР.
По данным украинской разведки, такие случаи зафиксированы в подразделениях 103-й воздушно-десантной дивизии ВС Беларуси и Гомельской пограничной группе.
"Несмотря на это, среди белорусских военных отмечается очень низкий уровень мотивации относительно участия в боевых действиях. Те, кто дал согласие, исключаются из списков личного состава своих подразделений для продолжения службы не в рядах ВС Беларуси", - отметили в ГУР.
Отмечается, что среди высшего военно-политического руководства Беларуси происходят споры по поводу возможности привлечения к боевым действиям в Украине. Подавляющее количество личного состава, отказывающегося от участия в так называемой "специальной операции", проверяется на связи с оппозицией. Нелояльных к РФ командиров заменяют.
- Напомним, 23 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что большое количество личного состава ВС Беларуси и некоторые командиры отказываются от участия в войне против Украины .
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