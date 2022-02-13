Белорусам-мужчинам ограничили въезд в Украину, - СМИ
Начиная с 12 февраля 2022 года, украинские пограничники очень тщательно и долго проверяют при въезде в страну граждан Республики Беларусь. Особенно, когда речь идет о лицах мужского пола
Такую информацию распространила правозащитная организация "Белорусский дом в Украине" (БДУ), передает Еспресо.TV.
"Есть общие тенденции:
1. Все белорусы проходят границу через отдельное собеседование.
2. Наличие документальных подтверждений цели визита может упростить процедуру въезда, но не гарантирует успеха.
3. Традиционно одинокие мужчины вызывают больше вопросов у пограничников", - отмечают в БДУ.
При этом, по данным авторов сообщения, эти тенденции действуют и в том случае, если граждане Беларуси желают попасть в Украину с территории третьих стран.
В связи с этим представительство белорусских политэмигрантов в Украине советует "отложить несрочные поездки в Украину до лучших времен".
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"Шансы въехать сейчас 50 на 50, ситуация в стране становится все более напряженной. Многие страны вывозят свои посольства и призывают своих граждан покинуть Украину. Будьте внимательны", - отмечают в БДУ.
"Ограничение временное - до окончания белорусско-российских военных учений", - отмечает со ссылкой на собственный источник белорусское Еврорадио.
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Следует добавить, что, по сообщениям белорусских медиа и информационных блогов, в течение 12-13 февраля в Украину не пропустили мужскую музыкальную группу J:МОРС и журналиста - автора и ведущего популярного белорусского YouTube-канала "Жизнь - малина" Никиту Мелкозерова.
Список документов, необходимых для въезда в Украину, есть здесь.
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