Белорусам могут поставить задачу углубиться на территорию Волыни, чтобы растянуть фронт, - глава штаба отряда спецназначения "Любарт"

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Если все-таки Беларусь втянется в войну, то белорусским войскам не будет поставлена какая-либо серьезная задача, как оккупировать весь Волынский регион, потому что они физически это сделать не смогут. И очевидно, им будет поставлена задача углубиться на территорию Волыни на глубину в 20-е. 30 км для того, чтобы растянуть наш фронт", - предположил глава штаба отряда спецназначения "Любарт".



Андрей Дяченко отметил, что, как известно, Украина на август-сентябрь готовит контрнаступление и дальше будет освобождать от оккупантов Юг, поэтому военно-политическое руководство противника пытается втянуть Беларусь в войну.



Дяченко добавил: "Через территорию Волыни проходят некоторые транспортные коммуникации, автодороги и железнодорожные узлы, поэтому это будет одной из целей белорусов, если все-таки Лукашенко потеряет все остальные здравый смысл и втянет свою страну в эту авантюру".

Ранее руководитель штаба отряда "Любарт" рассказал, что белорусская армия в случае нападения на Волынь дальше Варшавской трассы продвинуться не сможет

13 июля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил , что Россия ставит целью утилизировать былорусскую армию, а затем поглотить страну.

Также белорусские военные провели ротацию личного состава и техники на границе с Украиной.

Кроме того, в Камень-Каширском районе Волыни, который граничит с Беларусью, укрепляют линию границы

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