Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Белорус назвал Лукашенко "дебилом" и получил полтора года колонии с принудительным лечением

Белорус назвал Лукашенко "дебилом" и получил полтора года колонии с принудительным лечением

11 сентября, 2021 суббота
17:01
Мир

Жителя Мирского района Витебской области Беларуси Михаила Линтовского, который работает животноводом и сторожем в местном сельском хозяйстве, судья Ирина Яскевич по представлению заместителя районного прокурора Светланы Рамановской осудила за оскорбление президента (ст. 368 белорусского УК)

Подробности приводит Еспресо.TV.

Как установило следствие, 27 марта 2021 года Линтовский снял видеоролик, в котором использовал в отношении Лукашенко высказывания, что "содержат негативную оценку и ненормативную форму", а также наносят ущерб чести и достоинству главы государства, направлены на подрыв его авторитета, формирование негативного стереотипа и негативного имиджа Лукашенко, и как следствие "публично оскорбляют президента".

Это видео человек обнародовал на своей странице в "Одноклассниках".

Как рассказал суду участковый инспектор Андрей Талапила, который давал показания о видео с оскорблениями в адрес Лукашенко ему сообщили несколько местных жителей, которые вызвали полицию. По словам полицейского, видео набрало около 800 просмотров, когда он решил вызвать следственно-оперативную группу для задержания Михаила Линтовского.

Сам обвиняемый сказал, что в тот вечер был возмущен низкой зарплатой и снял видео на свой мобильный телефон.

"В видео он рассказал анекдот о Лукашенко, а в конце оскорбил его, назвав дебилом", - отмечает минская газета Наша Нива.

"Позже хотел удалить, пока никто не посмотрел, но взялся за работу и забыл. Потом приехали сотрудники милиции и задержали", - цитирует издание осужденного.

Судья приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии.

Обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Судья также приказал принять меры по "принудительному леченияю хронического алкоголизма", которым якобы страдает Линтовский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 

Александр Лукашенко
новости Беларуси
Читайте также:
Валерій Залужний
10 сентября, 2021 пятница
Главнокомандующий ВСУ Залужный назвал количество российских войск на украинской границе и оккупированных территориях
9 сентября, 2021 четверг
Обстоятельства смерти Кернеса требуют вмешательства правоохранителей, - эксперт
Путин Меркель
title.author Дмитрий Ремественский (Хемниц, ФРГ)
10 сентября, 2021 пятница
Меркель обещала немцам то, что мог гарантировать только Путин, или Перевод имеет значение
Киев
+25
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.64
    Покупка 26.64
    Продажа 26.88
  • EUR
    Покупка 31.41
    Продажа 31.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
11 сентября
17:20
Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" первый матч после возвращения
16:46
Синоптик Наталья Диденко пообещала теплую и солнечную погоду в воскресенье
16:26
МВФ
Миссия МВФ может начать работу в Украине 21-23 сентября
16:11
"Заря" не смогла переиграть "Рух" в чемпионате Украины
15:48
Эксклюзив
Байден Зеленский
После встречи Зеленского и Байдена Путин уже не может угрожать Украине, - Зубов
15:40
В оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе
15:22
Кулеба рассказал, какими для Украины будут последствия поглощения Беларуси Россией
14:57
При храмах УПЦ МП продают напечатанные в Почаеве книги с молитвами "за Россию" и российских солдат. Есть фото
14:30
Тимановська подала документы на гражданство Польши. Ее охраняют 6 телохранителей
14:10
День города в Виннице: "Бумбокс", Go_А, парад литературных героев, классическая и народная музыка, спортивные соревнования, уличная еда
13:47
20-ю годовщину 9/11: виновных до сих пор не осуждено, половина американцев не воспринимает официальную версию
13:21
В оккупированном Крыму заблокировали смартфоны Xiaomi
13:00
Малюська хочет пропустить через полиграф "голов украинских крупных СМИ"
12:43
Экс-главу МЗ Франции будут судить за непротиводействие коронавирусу
12:24
День города в Днепре: "Без ограничений", диджеи, регата, авиационное и лазерное шоу
11:59
Привитых Sputnik Light россиян перестали впускать в Турцию
11:31
Вопрос "Северного потока-2" следует рассматривать в нормандском формате - Офис президента
11:04
Не туалет, а кабинки для голосования со шторками. В сети показали школьную уборную в Полтаве
10:47
Пандемия COVID в Украине: 3869 новых случаев, 69 - смертельных. Больше всего заражений во Львове
10:27
Отравление в Хмельницком: уже 93 госпитализированных
10:00
Тихановська празднует день рождения
09:20
Фейковый застройщик из Киева присвоил 2 млн грн от инвесторов
09:00
В Харькове началась избирательная кампания
08:39
На западе РФ взорвался газ в доме. Есть жертвы
08:08
Вакцинация в 11 раз снижает риск смерти от COVID, - Минздрав США
08:00
Украина - Россия: Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧЕ по волейболу
07:30
В школах Одессы учителей будут вакцинировать на рабочих местах
07:00
Вблизи Золотого-4 оккупанты убили одного защитника Украины и еще трех ранили
07:00
"Мариуполь" - Заря"
УПЛ: результаты матчей и расписание трансляций 7-го тура чемпионата Украины по футболу
2021, пятница
10 сентября
23:37
В Киеве столкнулись внедорожник и маршрутный автобус, есть пострадавшие
23:11
Збигнев Рау
Предотвратить дальнейшие разделы в Европе: глава МИД Польши обсудил с коллегами из Германии и Франции риски от Северного потока-2
22:55
В Камеруне пошел снег
22:40
Зеленский поручил Кабмину "безотлагательно" реставрировать костел Святого Николая в Киеве
22:24
Владислав Сиренко
Непобедимый украинец Сиренко нокаутировал россиянина в первом раунде
22:22
"Талибан" запретил афганским женщинами работать в министерствах
22:12
Ирина Венедиктова
Венедиктова назвала примерные сроки оглашения приговора по делу МН17
22:06
Защита независимости НАБУ, реформа СБУ, обновление наблюдательного совета Нафтогаза: Нуланд назвала ожидания США от Украины
22:05
Стало известно, сколько заработала Магучих за выступление в "Бриллиантовой лиге"
21:55
Сборная Украины получит огромные призовые, если победит Россию в плей-офф ЧЕ по волейболу
21:46
Верховный суд Украины
Верховный суд подтвердил приговоры экс-бойцам "Торнадо"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV