Белорус назвал Лукашенко "дебилом" и получил полтора года колонии с принудительным лечением
Жителя Мирского района Витебской области Беларуси Михаила Линтовского, который работает животноводом и сторожем в местном сельском хозяйстве, судья Ирина Яскевич по представлению заместителя районного прокурора Светланы Рамановской осудила за оскорбление президента (ст. 368 белорусского УК)
Подробности приводит Еспресо.TV.
Как установило следствие, 27 марта 2021 года Линтовский снял видеоролик, в котором использовал в отношении Лукашенко высказывания, что "содержат негативную оценку и ненормативную форму", а также наносят ущерб чести и достоинству главы государства, направлены на подрыв его авторитета, формирование негативного стереотипа и негативного имиджа Лукашенко, и как следствие "публично оскорбляют президента".
Это видео человек обнародовал на своей странице в "Одноклассниках".
Как рассказал суду участковый инспектор Андрей Талапила, который давал показания о видео с оскорблениями в адрес Лукашенко ему сообщили несколько местных жителей, которые вызвали полицию. По словам полицейского, видео набрало около 800 просмотров, когда он решил вызвать следственно-оперативную группу для задержания Михаила Линтовского.
Сам обвиняемый сказал, что в тот вечер был возмущен низкой зарплатой и снял видео на свой мобильный телефон.
"В видео он рассказал анекдот о Лукашенко, а в конце оскорбил его, назвав дебилом", - отмечает минская газета Наша Нива.
"Позже хотел удалить, пока никто не посмотрел, но взялся за работу и забыл. Потом приехали сотрудники милиции и задержали", - цитирует издание осужденного.
Судья приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии.
Обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Судья также приказал принять меры по "принудительному леченияю хронического алкоголизма", которым якобы страдает Линтовский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.88
-
EUR
Покупка 31.41Продажа 31.8
- Актуальное
- Важное