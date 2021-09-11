Белорус назвал Лукашенко "дебилом" и получил полтора года колонии с принудительным лечением

Подробности приводит Еспресо.TV.



Как установило следствие, 27 марта 2021 года Линтовский снял видеоролик, в котором использовал в отношении Лукашенко высказывания, что "содержат негативную оценку и ненормативную форму", а также наносят ущерб чести и достоинству главы государства, направлены на подрыв его авторитета, формирование негативного стереотипа и негативного имиджа Лукашенко, и как следствие "публично оскорбляют президента".



Это видео человек обнародовал на своей странице в "Одноклассниках".



Как рассказал суду участковый инспектор Андрей Талапила, который давал показания о видео с оскорблениями в адрес Лукашенко ему сообщили несколько местных жителей, которые вызвали полицию. По словам полицейского, видео набрало около 800 просмотров, когда он решил вызвать следственно-оперативную группу для задержания Михаила Линтовского.



Сам обвиняемый сказал, что в тот вечер был возмущен низкой зарплатой и снял видео на свой мобильный телефон.



"В видео он рассказал анекдот о Лукашенко, а в конце оскорбил его, назвав дебилом", - отмечает минская газета Наша Нива.



"Позже хотел удалить, пока никто не посмотрел, но взялся за работу и забыл. Потом приехали сотрудники милиции и задержали", - цитирует издание осужденного.



Судья приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии.



Обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Судья также приказал принять меры по "принудительному леченияю хронического алкоголизма", которым якобы страдает Линтовский.



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