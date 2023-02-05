Белогоровка в Луганской области под контролем ВСУ, однако РФ готовится к наступлению, - Гайдай

Об этом Сергей Гайдай сообщил в телеграме.

"Ситуация напряженная, но контролируемая нашими военными. Все те вбросы по поводу того, что "где-то через 15 минут начнется полномасштабное наступление" или еще что-то, не соответствуют действительности. Все четко понимают, сколько резервов перекидывается и что происходит на линии фронта. Все готовы дать отпор", - утверждает глава Луганской ОВА.

Сергей Гайдай спрогнозировал, что россияне могут искать слабое место в украинской обороне: количество атак немного увеличилось, но все они отражаются. В частности, РФ распространяет данные о "захвате" Белогоровки:

"Во-первых, они даже не знают, остались ли там люди и сколько. Во-вторых, наши бойцы остаются на позициях, никто Белогоровку не захватывал. Врага там нет", - подчеркнул он.