Об этом информирует в Медиацентре начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай .

"Территорию Луганской области можно условно разделить на три части. Одна была оккупирована в 2014 году. Вторая без мощных боев была оккупирована после 24 февраля", - сказал Гайдай.

Начальник ОВА выделил еще одну часть, где 4,5 месяца проходила активная фаза боевых действий. Эта условная линия проходит через населенные пункты Кременная, Рубежное, Золотое, Горное, Лисичанск и Попасная.

"Некоторые населенные пункты, как Белогоровка и город Попасное, вообще перестали существовать. В результате постоянных боевых действий и обстрелов у нас были тысячи разномасштабных прилетов, от минометов до мощных авиабомб. Там разбита вся критическая инфраструктура. Полностью разрушена структура водоснабжения, уничтожены электрические - добавил глава области.

8 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что увольнение Кременной поможет полностью уничтожить российскую группировку под Бахмутом.

9 января глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко сообщил, что ВСУ давят врага на Луганском направлении .

11 января Центр национального сопротивления предупредил, что Россия намерена устроить теракт в Луганской области , чтобы обвинить в этом ВСУ.