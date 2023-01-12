Белогоровка и Попасное вообще перестали существовать, - Гайдай о тысячах прилетов, разбитых критической инфраструктуре и электрических подстанциях
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что некоторые населенные пункты области, в частности Белогоровка и Попасное, вообще перестали существовать в результате значительных обстрелов
Об этом информирует в Медиацентре начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай .
"Территорию Луганской области можно условно разделить на три части. Одна была оккупирована в 2014 году. Вторая без мощных боев была оккупирована после 24 февраля", - сказал Гайдай.
Начальник ОВА выделил еще одну часть, где 4,5 месяца проходила активная фаза боевых действий. Эта условная линия проходит через населенные пункты Кременная, Рубежное, Золотое, Горное, Лисичанск и Попасная.
"Некоторые населенные пункты, как Белогоровка и город Попасное, вообще перестали существовать. В результате постоянных боевых действий и обстрелов у нас были тысячи разномасштабных прилетов, от минометов до мощных авиабомб. Там разбита вся критическая инфраструктура. Полностью разрушена структура водоснабжения, уничтожены электрические - добавил глава области.
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