Об этом в эфире Эспрессо сказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

"В Белогоровке - самая проблемная ситуация. Это единственное место на Луганщине, где в обороне Вооруженные силы Украины. Давление ощущается ежедневно - фактически 24/7 идут попытки штурмовать Белогоровку. Она им интересна в вопросе плацдарма на Северск, Соледарь, Бахмут", - отметил он. .

По мнению Власенко, с этой стороны Северского Донца ситуация несколько хуже, чем на севере Луганской области.

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"Ребята держат оборону, поселок полностью разрушен - инфраструктура и жилищный фонд. Там осталось менее десяти местных жителей, которые не хотят ехать. В общей сложности, ситуация контролируемая ВСУ", - подытожил глава РВА.