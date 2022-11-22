Белогоровка - единственное место в Луганской области, где ВСУ в обороне, - глава Северодонецкой ВА
Российские войска круглосуточно пытаются штурмовать поселок Белогоровка Луганской области – это единственное место, где ВСУ держат оборону
Об этом в эфире Эспрессо сказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.
"В Белогоровке - самая проблемная ситуация. Это единственное место на Луганщине, где в обороне Вооруженные силы Украины. Давление ощущается ежедневно - фактически 24/7 идут попытки штурмовать Белогоровку. Она им интересна в вопросе плацдарма на Северск, Соледарь, Бахмут", - отметил он. .
По мнению Власенко, с этой стороны Северского Донца ситуация несколько хуже, чем на севере Луганской области.
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"Ребята держат оборону, поселок полностью разрушен - инфраструктура и жилищный фонд. Там осталось менее десяти местных жителей, которые не хотят ехать. В общей сложности, ситуация контролируемая ВСУ", - подытожил глава РВА.
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