Об этом Владислав Гераскевич написал в Twitter.

По словам скелетониста, правительство страны продолжает уничтожать украинский спорт.

"Минмолодежьспорт считает, что полное отсутствие украинских команд и каких-либо представителей Украины на международных спортивных аренах равно недопущению российской пропаганды в среде международного спортивного сообщества. Хотя очевидно, что это полная противоположность", - написал Гераскевич.

Спортсмен заявил, что если украинские представители отсутствуют на соревнованиях, то Украина полностью увольняет международные спортивные площадки и дает возможность представителям России продвигать свои нарративы и пропаганду.

"Это белый флаг со стороны украинского спорта. В этом случае гораздо действеннее приезжать на соревнования и делать протесты, давать интервью СМИ, оказывать давление на организаторов соревнований и сопротивляться распространению российских нарративов", - говорится в сообщении.

Эта возможность, считает спортсмен, была уничтожена пунктами 2 и 3 в приказе Министерства молодежи и спорта.

"Пункт "4" в приказе - об "осуществлении мониторинга возможного участия спортсменов из России и/или из РБ в международных соревнованиях". Но при этом забыли добавить пункт о работе по устранению представителей России и, конечно же, забыли разработать стратегию работы в этом Также забыли написать об исключении российских представителей из МОК, которые все это время находятся в разных комиссиях МОК, и, конечно же, забыли написать о санкциях к Позднякову (пропагандист, полковник армии России, глава НОК России и экс-бизнес-партнер Гутцайта). ", – написал Гераскевич.

По словам спортсмена, весь год, пока атлеты России и Беларуси были устранены в олимпийских видах, вышеупомянутые лица работали и продвигали свои нарративы среди ячеек МОК.

"Бездеятельность и некомпетентность. Старые схемы и новые коррупционные скандалы" - это один из возможных сегодняшних лозунгов Минмолодежьспорта и НОК Украины под руководством Гутцайта", - написал Гераскевич.