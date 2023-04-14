Белое знамя со стороны украинцев: скелетонист Гераскевич раскритиковал решение Минспорта о запрете участвовать в соревнованиях
Украинский спортсмен-скелетонист считает, что бойкотом соревнований, где присутствуют представители РФ и Беларуси, Украина только подыгрывает агрессору
Об этом Владислав Гераскевич написал в Twitter.
По словам скелетониста, правительство страны продолжает уничтожать украинский спорт.
"Минмолодежьспорт считает, что полное отсутствие украинских команд и каких-либо представителей Украины на международных спортивных аренах равно недопущению российской пропаганды в среде международного спортивного сообщества. Хотя очевидно, что это полная противоположность", - написал Гераскевич.
Спортсмен заявил, что если украинские представители отсутствуют на соревнованиях, то Украина полностью увольняет международные спортивные площадки и дает возможность представителям России продвигать свои нарративы и пропаганду.
"Это белый флаг со стороны украинского спорта. В этом случае гораздо действеннее приезжать на соревнования и делать протесты, давать интервью СМИ, оказывать давление на организаторов соревнований и сопротивляться распространению российских нарративов", - говорится в сообщении.
Эта возможность, считает спортсмен, была уничтожена пунктами 2 и 3 в приказе Министерства молодежи и спорта.
"Пункт "4" в приказе - об "осуществлении мониторинга возможного участия спортсменов из России и/или из РБ в международных соревнованиях". Но при этом забыли добавить пункт о работе по устранению представителей России и, конечно же, забыли разработать стратегию работы в этом Также забыли написать об исключении российских представителей из МОК, которые все это время находятся в разных комиссиях МОК, и, конечно же, забыли написать о санкциях к Позднякову (пропагандист, полковник армии России, глава НОК России и экс-бизнес-партнер Гутцайта). ", – написал Гераскевич.
По словам спортсмена, весь год, пока атлеты России и Беларуси были устранены в олимпийских видах, вышеупомянутые лица работали и продвигали свои нарративы среди ячеек МОК.
"Бездеятельность и некомпетентность. Старые схемы и новые коррупционные скандалы" - это один из возможных сегодняшних лозунгов Минмолодежьспорта и НОК Украины под руководством Гутцайта", - написал Гераскевич.
- Украинские спортсмены не будут участвовать в турнирах, где будут представлены атлеты из России или Белоруссии – соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины. Это решение – ответ Правительства Украины на обновленные рекомендации МОК по участию в соревнованиях атлетов из России и Белоруссии.
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