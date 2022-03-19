BellingCat запускает онлайн документирование военных преступлений России
Международное сообщество OSINT-разведки BellingCat создало привязанную к интерактивной карте Украины базу данных военных преступлений российских военных. База данных будет постоянно обновляться и доступна в режиме онлайн
Об этом со ссылкой на сообщение из официального твиттера организации передает Еспресо.TV .
"С самого начала вторжения в Украину команда BellingCat регистрирует инциденты возможного ущерба, наносимого гражданскому населению. Теперь мы визуализировали эти данные на Timemap, чтобы пользователи могли изучить информацию, которую мы собрали", - отмечают расследователи.
Timemap находится по ссылке ukraine.bellingcat.com .
Цель этого проекта - "детализация инцидентов, где в открытых источниках есть доказательства вреда гражданскому населению, а также попытка уточнить, где происходили эти инциденты".
"Документирование таких инцидентов особенно важно, поскольку российская власть утверждают, что она не бьет по гражданским лицам и избегает ударов по гражданской инфраструктуре", - объясняют в BellingCat.
При этом в базу данных BellingCat добавляются "только инциденты, которые попали на видео и фото и о которых сообщалось в социальных сетях".
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