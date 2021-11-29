Bellingcat расследует взрывы на военных складах в Украине и сбивание рейса МН-17, - Грозев

Об этом сообщает Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону.



"Есть расследование, которое долго идет, - по взрывам на военных складах. Мы считаем, что это один из элементов цепочки взрывов, которые ГРУ осуществило по всей Европе", - ответил Грозев на вопрос, сейчас ли группа занимается каким-либо расследованием, которое связано с Украиной.



Он пояснил, что у журналистов возникли сложности из-за того, что в других странах группа, организовавшая взрывы, пересекала госграницы легально, а в Украину попала, вероятно, нелегально – расследователи смогли отследить ее уже на границе с российской стороны.



"Поэтому немного сложнее закончить это расследование. Но метод, используемая взрывчатка, и присутствие тех же людей, которые были в других местах, недалеко от границы с Украиной, тоже зафиксированы", - подчеркнул Грозев.

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