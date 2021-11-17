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Bellingcat опубликовала первую часть расследования о спецоперации вагнеровцев

17 ноября, 2021 среда
17:31
Общество Дело "вагнеровцев"

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала первую часть расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.

Расследование опубликовали на сайтах The Insider и Bellingcat, передает Еспресо.TV.

По данным журналистов, идея заманить "вагнеровцев" в Украину под методом вербовки в украинскую разведку возникла во время изучения деятельности спецназовцев - их взаимодействия с ФСБ и ГРУ.

Сначала "вагнеровцев" планировали выманить на территорию Венгрии, а затем задержать и передать в суд. Но решили реализовать другой план, который не удалось реализовать.

Расследователи пишут, что на сентябрь 2019 года ГУР Минобороны собрало персональные данные более тысячи боевиков, "большинство которых воевало на Востоке Украины".

Для вербовки наемников ГУР использовал домен частной военной компании "МАР", прекратившей свою деятельность до момента операции. Сотрудники спецслужб создали сайт и перехватывали информацию о боевиках, которые присылали свои данные для участия в якобы боевой задаче по охране объектов Роснефти на востоке России.

К концу мая 2020 года количество зарегистрировавшихся для вымышленной задачи достигло 180. Разведчики собирались выбрать из них "несколько десятков главных военных преступников", посадить их в самолет и остановить его, когда тот будет пролетать над Украиной.

Согласно расследованию вылететь в Россию можно было только через Беларусь в связи с пандемией, а наиболее правдоподобным рейсом был "Минск - Стамбул".

Посадить самолет планировали по одному из сценариев: пассажиру становится плохо на борту или во время полета появляется угроза взрыва. Выбрали второй вариант.

По данным Bellingcat, Зеленскому сообщили о плане операции в июне 2020 года. Ее одобрили в начале июля 2020 года.

По мнению расследователей, операция провалилась из-за решения ее отложить до конца июля и наемников задержали в Беларуси.

По словам экс-главы ГУР Василия Бурбы, отложить операцию на неделю предложил Андрей Ермак. Накануне президент Зеленский достиг соглашения с Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами о прекращении огня на Донбассе. Об этом он сообщил на совместном мероприятии с тогдашним президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

Бурба ответил, что задержка на неделю невозможна, потому что это приведет к потере доверия спецназовцев или вызовет подозрения у российских спецслужб. Бурба сказал, что задержку предложили сократить до четырех дней. По словам Бурбы, руководители разведки сказали, что найти комплект билетов за столь короткий срок несложно, но пообещали посмотреть, что можно сделать.

Bellingcat не смогла независимо проверить оба разговора, а Офис президента комментариев по расследованию не предоставил. Ранее Ермак заявил, что "вся история с вагнеровцами придумана от начала до конца".

  • Напомним, 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило, что спецоперация по задержанию вагнеровцев в Украине проходила "с ведома Соединенных Штатов".
  • CNN опубликовало материал, в котором сообщалось о том, как готовились к спецоперации по задержанию вагнеровцев украинские спецслужбы и чем помогали США.
  • Безуглая заявила, что подготовка задержания вагнеровцев не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.
  • Кроме того, по словам Безуглой, парламентская ВСК по "вагнергейту" не будет вызывать Зеленского на заседание из-за его неприкосновенности.
  • 14 сентября экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба сказал, что заседание ВСК по "вагнергейту" не состоялось, потому что якобы не собрался кворум.
  • Народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко заявил, что во время заседания временной следственной комиссии ВР, расследующей Вагнергейт, были озвучены новые факты об оперативных мероприятиях и прозвучали новые фамилии.
  • 14 ноября в Bellingcat сообщили, что расследование основывается на интервью с лицами, участвовавшими в операции, огромном количестве задокументированных доказательств (включая аудио, видео и фотографии) и проверке заявлений из открытых источников.

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