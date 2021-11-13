Bellingcat обнародует расследование о "вагнергейте" на следующей неделе
Проект журналистских расследований Bellingcat пообещал обнародовать результаты расследования о "вагнергейте" на следующей неделе
Об этом сообщает Bellingcat в Twitter.
В проекте пообещали обнародовать детали того, что привело к аресту 33 российских наемников в Беларуси в июле 2020 года.
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"В начале следующей недели будет опубликован наш долгожданный доклад о "вагнергейте", в котором будут представлены детали того, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года", - заявили в Bellingcat.Напомним, 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило, что спецоперация по задержанию вагнеровцев в Украине проходила "с ведома Соединенных Штатов".
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CNN опубликовало материал, в котором сообщалось о том, как готовились к спецоперации по задержанию вагнеровцев украинские спецслужбы и чем помогали США.
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