Bellingcat обнародует расследование о "вагнергейте" на следующей неделе

Об этом сообщает Bellingcat в Twitter.

В проекте пообещали обнародовать детали того, что привело к аресту 33 российских наемников в Беларуси в июле 2020 года.

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"В начале следующей недели будет опубликован наш долгожданный доклад о "вагнергейте", в котором будут представлены детали того, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года", - заявили в Bellingcat.

CNN опубликовало материал, в котором сообщалось о том, как готовились к спецоперации по задержанию вагнеровцев украинские спецслужбы и чем помогали США.

Напомним, 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило , что спецоперация по задержанию вагнеровцев в Украине проходила "с ведома Соединенных Штатов".

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