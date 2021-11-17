"Bellingcat не делает никаких выводов о "сливе" операций": в ОПУ прокомментировали расследование относительно вагнеровцев
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что расследование Bellingcat по вагнеровцам не делает никаких выводов о том, что информация об операции была "слита"
Об этом Михаил Подоляк сказал в комментарии УН.
"По каждому существенному пункту в тексте Bellingcat предостерегает - это не удалось независимо верифицировать. То есть отмечается, что это лишь слова конкретных людей. Не более того. Какие оценки дают эти люди, на каких событиях фокусируют внимание - это ответственность только этих людей. Bellingcat не делает никаких выводов о том, что кто-то что-то "слил", как обществу рассказывали в течение полутора лет", - сказал Подоляк.
По его словам, большинство информации расследователям предоставили несколько отставников по разведке и спецслужбам, в частности господин Василий Бурба (эксруководитель Главного управления разведки Минобороны - ред.).
Также Подоляк подчеркнул, что разведка не нуждается в "специфических политических приказах". В частности, глава ОП Андрей Ермак, хоть и был привлечен к попыткам договориться о прекращении огня на Донбассе в июле 2020 года, но не отвечает за работу разведки.
"Андрей Ермак действительно отвечал за эту договоренность… Но то, за что он точно не отвечал и не отвечает, - это за любые планы разведки. Очень странно вообще говорить о таких приказах от того или иного должностного лица, не имеющего права ничего приказывать разведке. Даже если бы такой приказ и поступил, а его не было, то его точно отверг бы любой грамотный руководитель разведки", - сказал Подоляк.
В комментарии Укринформу он заявил, что "очень неправильно, что работу разведки приходится разбирать так открыто".
"Это специфическая деятельность, которая требует тишины и непубличности. Разведка так устроена, что там всегда есть много разных планов, большинство из которых никогда не получит огласки. Обсуждаются ли такие планы широко на политическом уровне? Только в очень общих чертах", - отметил Подоляк.
Советник главы ОП также подчеркнул, что к этому действительно ничего добавить, "поскольку это просто слова - можно сказать все что угодно".
"Задержание "вагнеровцев" в Беларуси произошло в результате совершенно понятной механики - накануне выборов в Беларуси был значительно усилен контрразведывательный режим. Это было просто неизбежно - что они увидят, кто заехал на их территорию, и отреагируют. Что же касается переговоров о "тишине" на Донбассе, которые продолжались в тот период, это действительно было сверхважной задачей для государства.В конце концов, "тишина" была установлена. Но это был отдельный процесс, который модерировался отдельно от всех процессов в разведке и спецслужбах. Действительно, Андрей Ермак отвечал за переговоры о тишину. Но господин Ермак не отвечает за работу разведки и тем более не руководит какими-либо оперативными процессами", - добавил Подоляк.
- Напомним, 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило , что спецоперация по задержанию вагнеровцев в Украине проходила "из ведома Соединенных Штатов".
- CNN опубликовало материал , в котором сообщалось о том, как готовились к спецоперации по задержанию вагнеровцев украинские спецслужбы и чем помогали США.
- 14 ноября в Bellingcat сообщили, что расследование основывается на интервью с лицами, участвовавшими в операции, огромном количестве задокументированных доказательств (включая аудио, видео и фотографии) и проверке заявлений из открытых источников.
- 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала первую часть расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ПИК Вагнера.
- Основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Гиггинс заявил, что задержка публикации расследования о вагнеровцах произошла в связи с тем, что появились новые свидетели и источники
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