Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество "Bellingcat не делает никаких выводов о "сливе" операций": в ОПУ прокомментировали расследование относительно вагнеровцев

"Bellingcat не делает никаких выводов о "сливе" операций": в ОПУ прокомментировали расследование относительно вагнеровцев

17 ноября, 2021 среда
22:19
Общество Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что расследование Bellingcat по вагнеровцам не делает никаких выводов о том, что информация об операции была "слита"

Об этом Михаил Подоляк сказал в комментарии УН.

"По каждому существенному пункту в тексте Bellingcat предостерегает - это не удалось независимо верифицировать. То есть отмечается, что это лишь слова конкретных людей. Не более того. Какие оценки дают эти люди, на каких событиях фокусируют внимание - это ответственность только этих людей. Bellingcat не делает никаких выводов о том, что кто-то что-то "слил", как обществу рассказывали в течение полутора лет", - сказал Подоляк.

По его словам, большинство информации расследователям предоставили несколько отставников по разведке и спецслужбам, в частности господин Василий Бурба (эксруководитель Главного управления разведки Минобороны - ред.).

Также Подоляк подчеркнул, что разведка не нуждается в "специфических политических приказах". В частности, глава ОП Андрей Ермак, хоть и был привлечен к попыткам договориться о прекращении огня на Донбассе в июле 2020 года, но не отвечает за работу разведки.

"Андрей Ермак действительно отвечал за эту договоренность… Но то, за что он точно не отвечал и не отвечает, - это за любые планы разведки. Очень странно вообще говорить о таких приказах от того или иного должностного лица, не имеющего права ничего приказывать разведке. Даже если бы такой приказ и поступил, а его не было, то его точно отверг бы любой грамотный руководитель разведки", - сказал Подоляк.

В комментарии Укринформу он заявил, что "очень неправильно, что работу разведки приходится разбирать так открыто".

"Это специфическая деятельность, которая требует тишины и непубличности. Разведка так устроена, что там всегда есть много разных планов, большинство из которых никогда не получит огласки. Обсуждаются ли такие планы широко на политическом уровне? Только в очень общих чертах", - отметил Подоляк.

Советник главы ОП также подчеркнул, что к этому действительно ничего добавить, "поскольку это просто слова - можно сказать все что угодно".

"Задержание "вагнеровцев" в Беларуси произошло в результате совершенно понятной механики - накануне выборов в Беларуси был значительно усилен контрразведывательный режим. Это было просто неизбежно - что они увидят, кто заехал на их территорию, и отреагируют. Что же касается переговоров о "тишине" на Донбассе, которые продолжались в тот период, это действительно было сверхважной задачей для государства.В конце концов, "тишина" была установлена. Но это был отдельный процесс, который модерировался отдельно от всех процессов в разведке и спецслужбах. Действительно, Андрей Ермак отвечал за переговоры о тишину. Но господин Ермак не отвечает за работу разведки и тем более не руководит какими-либо оперативными процессами", - добавил Подоляк.

  • Напомним, 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило , что спецоперация по задержанию вагнеровцев в Украине проходила "из ведома Соединенных Штатов".
  • CNN опубликовало материал , в котором сообщалось о том, как готовились к спецоперации по задержанию вагнеровцев украинские спецслужбы и чем помогали США.
  • 14 ноября в Bellingcat сообщили, что расследование основывается на интервью с лицами, участвовавшими в операции, огромном количестве задокументированных доказательств (включая аудио, видео и фотографии) и проверке заявлений из открытых источников.
  • 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала первую часть расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ПИК Вагнера.
  • Основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Гиггинс заявил, что задержка публикации расследования о вагнеровцах произошла в связи с тем, что появились новые свидетели и источники

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
расследование
Bellingcat
Вагнергейт
Читайте также:
Марина Лазебна
15 ноября, 2021 понедельник
К концу 2021 года двум группам пенсионеров повысят выплаты, - Лазебная
Олександр Зінченко
16 ноября, 2021 вторник
ЧМ-2022: Определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отбора
Андрій Шевченко
16 ноября, 2021 вторник
Шевченко устроил "разбор полетов" с лидерами "Дженоа"
Киев
+1
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.37
    Покупка 26.37
    Продажа 26.64
  • EUR
    Покупка 29.8
    Продажа 30.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
17 ноября
23:21
Тренер "Милана" Пиоли предложил для футбола революционные правила
22:55
Смерть патрульного в Луганской области
Смерть патрульного в Луганской области: задержанному полицейскому сообщили о подозрении
22:37
Обновлено
Дело "вагнеровцев"
Bellingcat опубликовала две части расследования о спецоперации вагнеровцев
22:16
Официально: Петраков стал полноправным главным тренером сборной Украины по футболу
22:12
В Чехии ограничат права невакцинированных с 22 ноября
21:46
"Київ-Баскет"
"Киев-Баскет" разгромил болгар и вышел в следующий раунд Кубка ФИБА
21:41
Задержка расследования о вагнеровцах произошла в связи с появлением новых свидетелей и источников, - Bellingcat
21:29
Международная ассоциация легкой атлетики снова отстранила Россию от соревнований
21:21
вакцинация
В Закарпатье люди с фальшивыми COVID-сертификатами смогут вакцинироваться анонимно
21:14
россия дипломат
Россия вошла в список стран - нарушителей религиозных свобод
20:59
Наталья Диденко
В Украину идут мокрый снег, дожди и морозы, - синоптик Наталья Диденко
20:59
Артем Довбик
Герой сборной Украины Довбик рассказал, с кем не хочет играть в плей-офф квалификации ЧМ-2022
20:53
Войчех Орнат
В Кракове вручили премию имени Станислава Винценза
20:37
"Шахтер" и английские топ-клубы начали "охоту" на 16-летнего бразильца
20:28
Минздрав обновил стандарт госпитализации пациентов с COVID-19
20:15
Зеленский вагнергейт
Измена ради "просто перестать стрелять". Bellingcat рассказал о том, как Зеленский слил "дело Вагнера"
20:15
В Дарницком районе Киева произошло ДТП
В Дарницком районе Киева произошло ДТП по вине пешехода
20:07
Виталий Кличко
Вопрос пересмотра тарифов на проезд в общественном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет, - Кличко
20:00
HBO покажет новый специальный эпизод "Гарри Поттера" 1 января
19:38
Свитолина
$1,7 млн за рекламный контракт, - Свитолина похвасталась своим финансовым состоянием
19:22
Ангела Меркель
Меркель во второй раз через неделю поговорила с Лукашенко о мигрантах на границе Беларуси с ЕС
19:13
В Великобритании совершили первый в мире успешный полет на синтетическом топливе
19:04
Россия пытается обойти закон ЕС и сертифицировать только часть "Северного потока - 2", - Макогон
18:50
Зинедин Зидан
Зидан отказался тренировать "Манчестер Юнайтед"
18:20
Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину с 18 ноября
18:09
Василий Ломаченко
Тренер соперника Ломаченко эффектно запугал украинца перед боем
18:04
ВСУ
Трое украинских военных получили ранения в зоне ООС, оккупанты девять раз нарушили "тишину"
17:55
Мигранты начали покидать лагерь на КПП "Брузги": в МВД Польши заявили, что Лукашенко "проиграл это сражение"
17:48
В Киеве отменят рейсы городских электричек: список
17:45
"Новая почта" планирует ввести беспилотную доставку между городами-миллионниками с 2022 года
17:34
права
Украинцы в Италии смогут получить водительские права без экзаменов и уплаты сборов
17:16
Гостиный двор
Общественное пространство в Гостином дворе: Минкульт восстановит киевскую достопримечательность
17:15
ЕС выделил €700 тыс. помощи мигрантам на польско-белорусской границе
17:14
Победа всегда придает уверенность, - Ярмоленко прокомментировал выход Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2022
17:05
На публичной кадастровой карте появилась информация о земельных паях
16:41
вакцина
Правительство освободило украинские компании от уплаты НДС на ввоз оборудования для производства COVID-вакцин
16:35
Шторм заблокировал транспортное сообщение между Ванкувером и остальной Канадой
16:31
Расстрелы на Майдане: Янукович 11 раз звонил по телефону Путину, - следствие
16:23
Сбывали фейковые ПЦР-тесты на COVID-19: прокуратура разоблачила Telegram-канал
16:05
метрополитен
Повышение цен на общественный транспорт в Киеве: регуляторная служба может отменить решение
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV