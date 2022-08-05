Об этом сообщает The Insider.

В публикации расследователи рассказывают, как смогли выйти на след Очур-суге Монгуша. В частности, изучались видео с Украины (в том числе снятые российскими пропагандистами) и его аккаунты в социальных сетях. Журналисты узнали номер телефона оккупанта и побеседовали с ним.

Пытки военнопленного происходили на территории санатория "Привилегия" в Луганской области. В пытках принимали участие боевики из батальона "Ахмат", утверждают в Bellingcat.

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Еще до разговора с Монгушем было точно выяснено, что человек на видео пропагандистов RT на заводе "Азот" с батальоном "Ахмат", фигурирует на видео с пытками, и что очень похожий на этого палача человек по фамилии Монгуш воевал в "Ахмате" . Во время телефонного разговора Монгуш отрицал, что участвовал в пытках, но проговорился, что человек в шляпе на видео с территории завода "Азот" – это действительно он.

1 августа генпрокурор Костин встретился с послами G7 и представительством ЕС и обсудил пытки и убийства Россией военнопленных украинцев.

29 июля МИД призвал Международный уголовный суд обратить внимание на пытки и убийства военнопленных украинцев россиянами.

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