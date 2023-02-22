Видео опубликовано на канале Bellator на YouTube.

В ролике Амосов рассказывает о начале войны, своем участии в боевых действиях и освобождении его родного Ирпеня от оккупантов весной 2022 года. Комментарии чемпиона сопровождаются кадрами взрывов и разрушенных украинских городов.

Ярослав Амосов будет защищать титул Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) в поединке против "временного" чемпиона американца Логана Сторли. Бой состоится 25 февраля в Дублине.

Украинец завоевал чемпионский пояс в июне 2021 года, когда победил по очкам бразильца Дугласа Лима. В мае 2022 года ему предстояло защищать титул против британца Майкла Пейджа, однако Амосов вступил в ряды Терробороны в родном Ирпене. Бой был отменен, а Пейдж в поединке за временный титул уступил Сторли.

Ярослав Амосов уже встречался с американцем в ноябре 2020 г. и победил его раздельным решением судей.

Bellator считается вторым по престижности промоушеном MMA в мире после UFC.