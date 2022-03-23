Bellator отменил бой украинского чемпиона MMA, который на время войны остался на Родине

Об этом Bellator сообщает в Instagram.

В одном из самых престижных в мире промоушенов MMA заявили, что Амосов не выйдет 13 мая в Лондоне в октагон против Пейджа. Британец встретится с американцем Логаном Сторли, которого в ноябре 2020 года побеждал украинец. Бойцы будут спорить за титул временного чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

Летом 2021 года Ярослав Амосов стал первым представителем Украины, получившим титул Bellator.

После начала полномасштабной российской агрессии Амосов заявил, что остается в Украине и готов защищать Родину.

Напомним, 23 марта министр спорта Вадим Гутцайт заявил, что Александр Усик покинул Украину и отправился готовиться к реваншу с Энтони Джошуа.

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