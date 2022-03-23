Bellator отменил бой украинского чемпиона MMA, который на время войны остался на Родине
Bellator отменил поединок украинского чемпиона по смешанным единоборствам Ярослава Амосова против британца Майкла Пейджа
Об этом Bellator сообщает в Instagram.
В одном из самых престижных в мире промоушенов MMA заявили, что Амосов не выйдет 13 мая в Лондоне в октагон против Пейджа. Британец встретится с американцем Логаном Сторли, которого в ноябре 2020 года побеждал украинец. Бойцы будут спорить за титул временного чемпиона Bellator в полутяжелом весе.
Летом 2021 года Ярослав Амосов стал первым представителем Украины, получившим титул Bellator.
После начала полномасштабной российской агрессии Амосов заявил, что остается в Украине и готов защищать Родину.
- Напомним, 23 марта министр спорта Вадим Гутцайт заявил, что Александр Усик покинул Украину и отправился готовиться к реваншу с Энтони Джошуа.
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