Российский массив

Согласно отчетам французского Минфина, в регионе Верхней Савойи, где находится и Куршевель, только три приспешника Путина ощутили на себе влияние санкций. Это один из его ближайших и щедрых "кошельков" Геннадий Тимченко; владелец трубно-металлургической группы "Синара" Дмитрий Пумпянский и владелец многопрофильной группы компаний ЕСН Григорий Березкин. В частности, у жены Тимченко Елены заморозили фешенебельный горный отель LE GRAND COEUR SPA .

Это два корпуса в стиле традиционной для этих краев деревянной архитектуры, где двухместный номер в сезон стоит от 300 до 600 евро в сутки. На сына Пумпянского Алексея оформлено два шале Mouka i Maia в поселке Межев, рядом с Куршевелем, а также земельный участок рядом, который Пумпянские не успели освоить до войны. Березкин и его многодетная семья (3 дочери, 1 сын) скупили целый склон на одной из куршевельских полонин. Там расположено 6 домов суммарной стоимостью до 70 миллионов евро. Об этом имуществе много писали медиа (например, в этом расследовании ), поэтому оно в конце концов попало под "заморозку".

Но Березкины – все равно не рекордсмены среди россиян по количеству объектов недвижимости в Куршевеле. Их обошли братья Сергей и Николай Саркисовы (финансово-страховой холдинг РЕСО). У них мы насчитали в городе тоже как минимум 7 шале. За одно из них (Аpopka) россияне судятся с французским партнером, обвиняющим Саркисовых в присвоении инвестиций. Еще 4 можно рассмотреть на презентационном сайте для потенциальных нанимателей. И стоимость этого имущества, по оценкам французских медиа, может достигать 100 миллионов евро. Подробно о бизнесе Саркисовых, сайт Еспресо писал раньше . Однако братьям (возможно, благодаря своему второму – армянскому – гражданству) удается избегать международных санкций. Такие наложены только в Украине. И даже несмотря на это, Саркисовы косвенно продолжают работать на украинском страховом рынке.

братья Саркисовы

Одно из своих куршевельских шале под названием Monet в 2021 году Саркисовы продали крупнейшему табачному дистрибьютору России (а когда-то и Украине) Игорю Кесаеву. В апреле 2021-го среди основателей французской компании SNC MADRAGORE , на которую оформлены права собственности на шале, появился кипрский оффшор SALIBURY HOLDINGS LIMITED, а среди его менеджеров – люди Кесаева. Сначала вице-президент его сети супермаркетов "Диксы" Александр Бродягин, а затем бизнесмен Александр Наумов – один из посредников, участвовавших в выкупе Кесаевым активов британского Imperial Tobacco Holdings в России. На украинском табачном рынке до 2014 года доминировала дочерняя компания Игоря Кесаева – "Мегаполис-Украина". Впоследствии она переформатировалась в "Тедис Украина", где среди основателей де-юре Игоря Кесаева уже не было, а мажоритарным владельцем стал одесский бизнесмен Борис Кауфман (именно тот, кого в декабре арестовало НАБУ). Но дело не только в табаке. Одним из активов Кесаева в РФ является Ковровский завод имени Дегятрева, производящий оружие для войны с Украиной – пулеметы, пушки, ракетные комплексы "Игла". Поэтому вполне логично было передать его имущество в Европе на репарации для Украины. Шале Monet, между прочим, может котировать 15-20 миллионов евро.



Среди первых россиян, вселившихся в Куршевель, были Михаил Прохоров, основатель инвестиционного фонда "Онэксим", бывший совладелец компаний "Норильский Никель" и "Полюс Золото". К началу 2022 года Прохоров почти полностью распродал свои активы в РФ, а весной этого года, как пишет израильская пресса, получил гражданство Израиля. Журнал Forbes ставит его на 14 место в списке самых богатых россиян за 2021 год. В Куршевеле Прохоров прославился буйными и скандальными вечеринками, которые часто начинались в одном из двух его домов в городке, а заканчивались в дорогих клубах и ресторанах. Сегодня в собственности Прохорова есть два шале в Куршевеле (Les Cimes I Genepi), расположенные в центральной части Rue De Bellecote.

Еще один состоятельный беглец из России Олег Тиньков стал активным критиком российских властей после того, как вынужден был продать свой именный банк на родине (Тинькофф Банк). Он даже заявил, что отказывается от российского гражданства. Хотя это не оградило его от санкций в Великобритании и Австралии и от обвинений США в незаконном отмывании денег. Сейчас Тиньков отошел от активного бизнеса еще и потому, что вынужден бороться с лейкемией. Но перед тем заработал миллиардное состояние в России, которое активно вкладывал в зарубежную недвижимость. В частности, в Куршевеле у него шале La Datcha 1850 , а еще два – на соседнем горнолыжном курорте Валь-Торенс: SCI Datcha 2400 и Datcha Val Thorens. Бенефециаром всех этих объектов фигурирует жена Олега Тинькова – Рина Восман.

Олег Тиньков, gettyimages

Главный российского фармацевт Виктора Харитонина (владелец компании "Фармстандарт" и ряда других) тоже любит скупать зарубежную недвижимость. Собственно, через директора его итальянских гостиниц в Кортина-Д'Ампеццо Андрея Топорова мы вышли на две люксембургские фирмы – ANEMONES PROPERTY SA и BRUYERES PROPERTY SA. Их тоже возглавляет Топоров. И каждая из них управляет соответствующим коттеджем. К примеру, лакшери шале Аnemones имеет общую площадь 750 кв. м, собственный бассейн и готово принимать одновременно 10-12 человек. В высокий сезон недельная аренда коттеджа стоит 12 тысяч евро. Харитонин поднял свой фармацевтический бизнес в значительной степени благодаря поддержке со стороны нынешнего вице-премьера РФ (а раньше министра здравоохранения) Татьяны Голиковой и ее мужа Виктора Христенко, также вице-премьера, только уже бывшего.

Сын последнего – Владимир Христенко – является партнером Харитонина в фармацевтической области. И у него тоже есть бизнес-интересы во Франции. В городке Сейно (на полпути между Куршевелем и Женевой) в 2019 году была зарегистрирована компания SCI Summer Estate , среди учредителей чередуется ряд фирм, связанных и с Христенко-сыном, и с его отцом (речь идет о российских "Фининвест" и " Гольф Эстейт Менеджмент", кипрскую Citerne Holdings). В уставных документах Summer Estate, к сожалению, не указано, какая недвижимость ей принадлежит. Но можно предположить, что семья Христенко намерена открыть во Франции очередной гольф-клуб. У них уже есть такие в России и Испании. В частности, именно Citerne Holdings вложила 40 миллионов евро в элитный San Roque golf club (Испания). Кроме того, расследователи команды Навального выяснили, что другая оффшорка вице-премьерского сына (Bolofino Investments) инвестировала 51 миллион евро в 5-звездочный отель La Voile D`Or в Сен-Жан-Кап-Ферра (Франция). Здесь партнером Христенко является один из крупнейших российских застройщиков Кирилл Писарев. 16 декабря Евросоюз с очередным пакетом наконец-то ввел санкции против Татьяны Голиковой, поэтому имущество ее семьи теперь особенно должно было бы заинтересовать французских правоохранителей.

Совладельцы группы "ГлобалТранс" Андрей Филатов и Никита Мишин и в Куршевеле обосновались по-соседски. "ГлобалТранс" – это один из крупнейших железнодорожных перевозчиков и портовых операторов России, а затем и наполнителей российского бюджета. Имеет свою дочернюю структуру и в Украине – ООО "Украинская первая перевозочная компания". На Филатова и Мишина санкции наложили только украинские власти, пока никто больше, хотя их бизнес постоянно пересекается с бизнесами людей из ближайшего окружения Путина. В Куршевелле зарегистрирована фирма Nogentil EURL , 100-процентным бенефициаром которой указана сестра Андрея Филатова Ольга. В свою очередь эта фирма владеет 5-звездочным отелем LE CHALET DE COURCHEVEL PRIVATE HOTEL ET WELLNESS. Никита Мишин записал свое шале под названием Lys Martagon сыновьям – Дмитрию и Федору. Расположен он рядом с двумя домами Виктора Харитонина, о которых писалось выше.

Игорь Макаров (№40 в российском списке Forbes с состоянием почти 2 миллиарда долларов США) в начале 2000-х очень активно сотрудничал с Украиной. Его компания Itera Group была крупным поставщиком газа из Средней Азии и РФ. Позже он продал свой бизнес "Роснефти" и основал новый холдинг Areti, работающий преимущественно в той же энергетической сфере. Он добывает газ в Туркменистане, Узбекистане, РФ, занимается нефтепереработкой в России и перевалкой сжиженного газа в Риге. Кроме Украины, на Макарова наложили санкции Великобритания, Канада, Австралия. Ожидалось, что он попадет в девятый пакет санкций от ЕС, но не произошло. Но на всякий случай свое шале в Куршевеле он оформил на компанию SCI Labaobou , номинальным бенефициаром которой является один из его менеджеров Денис Парфентьев.

Иорданский бизнесмен Зияд Манасир в России известен как основатель компании "Стройгазконсалтинг" – в свое время она была одним из самых крупных подрядчиков "Газпрома". Она участвовала в постройке двух загородных дворцов для газпромовского босса Алексея Миллера и черноморской резиденции самого Владимира Путина под Геленджиком. Сейчас Манасир понемногу сворачивает свою деятельность в РФ, даже выставил на продажу свой коттедж под Москвой, который называют самым дорогим домом на Рублевском шоссе. В Куршевеле он приобрел за 30 миллионов евро 1,5 гектара земли и шале, которое назвал Victoria (очевидно, в честь жены).

Зияд Монассир

Среди завсегдатаев Куршевеля нашлось еще несколько человек, которые могут быть непосредственно причастны к российской агрессии в Украине. В их числе и основной владелец холдинга "Ташир" Самвел Карапетян. Он владеет на курорте фешенебельным шале Hidden Peak за 24,5 миллиона евро. Главное управление разведки Минобороны Украины недавно сообщало, что Карапетян привлечен к финансированию новой частной военной компании на Донбассе в противовес ЧИК "Вагнер". Иван Садчиков, зять покойного кремлевского аппаратчика Сергея Приходько, успел при жизни тестя приобрести шале в Межеве возле Куршевеля, ныне оформленного на компанию Okilo SARL . Следует помнить, что Приходько много лет возглавлял наблюдательный совет ООО "Тактическое ракетное вооружение", а фирмы Садчикова регулярно зарабатывали на заказах от него. Не совсем в Куршевеле, но и недалеко оттуда, в городке Шамони-Мон-Блан, приобрел виллу Miremont (через компанию SCI VAP Immo ) соучредитель одной из крупнейших ІТ-корпораций России "Инфосистемы Джет" Андрей Самойлов. Контракты с Минобороны РФ – один из весомых источников доходов этой конторы.

Владельцами недвижимости в Верхней Савойе являются вице-президент "Сбербанка" и член наблюдательного совета "Уралкалия" Александр Базаров ( SCI AIB PROPRIETE ); телеведущий Владимир Познер ( SCI VGDP ); супруга раскулаченного и арестованного в России владельца группы транспортных и портовых компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова ( SCI AUBERGE DU CHRISTOMET ); деловой партнер российского "ястреба" Дмитрия Рогозина - Сергей Шишкарев, кому сейчас досталось большинство активов "Суммы" ( ICE BLUE ONE ); президент Ассоциации российских крематориев и одновременно влиятельный чиновник Московской мэрии Алексей Сулоев ( LE ROC LOT 92 ), дочь Рашида Шарипова, бывшего вице-президента "Роснефти" и "Транснефти" ( SCI Anastasia ); сын бывшего вице-президента "Лукойла" Искендера Халилова ( SLI и SLI 2 ); сразу 4 бывших совладельца Башкирской содовой компании, которые успешно вывели средства из РФ и инвестировали их во французскую и швейцарскую недвижимость (компании Сhetyrmann , Iceberg , Тrois Еtangs , Мefra ); совладелец компании Ruspetro, муж певицы Глюкозы Александр Чистяков ( DPD ). И это еще не все.

Владимир Познер

Украинские островки

Один из самых богатых украинских бизнесменов Игорь Коломойский предпочитает проживать в Швейцарии. Но до Куршевеля оттуда недалеко. А в Куршевеле есть 3-этажное шале Рanda , которым владеет сестра Коломойского Лариса Черток (через компанию SCI Medal ). На нее есть же, кстати, зарегистрирована и вилла на французском берегу Женевского озера, вилла на Лазурном берегу, несколько квартир в Париже. Иногда среди совладельцев французских компаний Ларисы Черток мы встречаем Оксану Микулич – супругу народного депутата Украины Игоря Палицы, экс-председателя ОАО "Укрнафта", верного солдата Коломойского. У супругов Палок есть и собственный домик в Верхней Савое. Правда, не в Куршевеле, а в соседнем городке Межев. Там недвижимость относительно дешевле. Хотя и межевский дом с земельным участком обошелся Оксане Палицы в порядочную копейку – примерно в 9 миллионов евро. Оформлено все это добро на компанию White Rock .

Сергей Дядечко, бывший владелец "Родовид-Банка", намеренно доведенный до банкротства, после этой печальной истории осел в Монако, подальше от неприятных вопросов украинских правоохранителей. Там он заслужил приверженность княжеской семье благодаря щедрым инвестициям в местный баскетбольный клуб, президентом которого был до начала 2022-го. Однако сейчас Дядечко продал половину акций клуба российскому сырьевому трейдеру Алексею Федоричеву (ранее его объявляли в розыск в Украине, а в октябре наложили на 10 лет экономические санкции). Кроме капиталовложений в Монако, Дядечко хватило денег и на покупку зимнего шале в Куршевеле, которым через фирму Reine des Neiges владеет жена Сергея Дядечко – Ольга (до замужества – Кирик). Именно она сейчас указана бенефициаром большинства бизнесов, которые у семьи Дядечко сохранились в Украине. Например, компании "ИСВ-Инвест", которой в начале года Киевсовет передал в 10-летнюю аренду (под будущую застройку) три участка завода Арсенал в самом центре Киева (ул. Грушевского, Московска, Кловский спуск). Или ООО "КД Энерджи 2", которая эксплуатирует солнечную электростанцию недалеко от Запорожья. Кстати, в партнерстве с Олегом Шурмой, братом замглавы президентской администрации.

Украинских владельцев имеет и 5-звездочный отель в Куршевеле LES GRANDES ALPES . Бенефициарами владеющих им французских компаний являются основатель инвесткомпании "Конкорд Капитал" Игорь Мазепа и его значительно менее известный партнер из Днепра Сергей Марфут. В крупном бизнесе он начинал как руководитель крупного дистрибьютора алкоголя "Днепровинторг", близкого к бывшему заместителю днепропетровского мэра Геннадию Гвоздеву. Позже возглавлял кипрскую компанию, представлявшую интересы владельцев Дрогобычского автокранового завода. Но активная деятельность в Украине за ним в последнее время не замечена. Однако в Верхней Савое, в неоднократно упомянутом Межеве, Марфут имеет собственное шале, оформленное на фирму Thanasis SARL .

LES GRANDES ALPES

Недвижимостью в Куршевеле владеют и основатель агрохолдинга Kernel Андрей Веревский ( SCI Alexandra ), владелец сумского завода "Насосэнергомаш" и российской машиностроительной группы компаний "Гидромашсервис" Владимир Лукьяненко ( Chalet Lumiere ), экс-жена бизнесмена и политика Сергея Тигипко – Виктория Тигипко (Cospilland), бывший топменеджер холдинга ВИТЕК Сергея Курченко – Максим Аленов ( Ametal ), киевский застройщик Ростислав Грекул ( SCI Gremarenko ).