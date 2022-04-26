Белгородскую область снова обстреляли. Местный губернатор обвиняет ВСУ
Село Головчино в Белгородской области было обстреляно, пострадавших нет
Об этом сообщил утром во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграмме.
В обстреле он обвинил Украину.
"Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. По докладу председателя, который оперативно выехал на место, пострадали несколько нежилых построек и четыре дома", - написал глава региона.
- Село Головчино, по заявлениям местных властей, уже подвергалось обстрелам 19 апреля. Тогда пострадали три человека, более 70 домов были повреждены. Местные власти также обвиняли ВСУ, однако украинцы опровергли информацию.
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