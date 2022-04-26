Белгородскую область снова обстреляли. Местный губернатор обвиняет ВСУ

Об этом сообщил утром во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграмме.

В обстреле он обвинил Украину.

"Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. По докладу председателя, который оперативно выехал на место, пострадали несколько нежилых построек и четыре дома", - написал глава региона.

Село Головчино, по заявлениям местных властей, уже подвергалось обстрелам 19 апреля. Тогда пострадали три человека, более 70 домов были повреждены. Местные власти также обвиняли ВСУ, однако украинцы опровергли информацию.

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