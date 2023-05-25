Напомним, 22 мая "Русский добровольческий корпус" (РДК) и Легион "Свобода России" (ЛСР), заявили об "освобождении" нескольких населенных пунктов Белгородской области РФ от путинской власти.

Примечательно, что официальный Киев не признал свою причастность к этому рейду на территории РФ. Более того, опровергает подчинение вышеупомянутых группировок Вооруженным силам Украины. Впрочем, в сети были опубликованы фотографии и видео, сделанные во время рейда в Белгородской области, на которых зафиксировано, что в ходе операции используется американская военная техника, переданная украинской стороне в рамках военно-технической поддержки нашей страны.

В США уже прокомментировали информацию об использовании их оружия формированиями, ворвавшимися на территорию Белгородской области России. По словам Миллера, в США видели отдельные сообщения, которые распространяются в частности в соцсетях, где утверждается, что "предоставленное Соединенными Штатами оружие было использовано для нападения" на территорию РФ. "Могу сказать, что мы сейчас скептически оцениваем правдивость этих заявлений", – отметил он.

Также чиновник отметил, что правительство США не получало от Украины и не принимало запрос на передачу вооружения третьим сторонам и военизированным организациям вне ВСУ.

В свою очередь, Минобороны Великобритании считают, что Россия использует последние инциденты на своем пограничном для продвижения своей официальной версии того, что она является "жертвой войны". "Россия будет почти наверняка использовать эти инциденты для поддержки официальной версии о том, что она является жертвой в войне", – заявили в Минобороны Британии.

Между тем, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области России 22 мая.

В то же время пресс-секретарь ГУР МОУ Андрей Юсов назвал события, которые 22 мая происходят в Белгородской области России, созданием "полосы безопасности" для защиты украинцев.

"Да, сегодня "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России", состоящие из граждан российской федерации, начали операцию по освобождению этих территорий Белгородщины от так называемого режима Путина и отодвижению противника с целью создания определенной полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения", – заявил он.

На мой взгляд, в ситуации с "рейдом" в Белгородской области вопросов больше, чем ответов. В частности, странным выглядит то, что группировки, по официальной версии не подчиненные ГУР МОУ и являющиеся внутренними силами РФ, используют на территории России американскую технику с нанесенными на нее казацкими крестами.

Кроме того, 17 мая, за два дня до проведения операции в Белгородской области, на страницах обеих структур и российского оппозиционера Ильи Пономарева появилось фото командиров обоих российских подразделений, сделанное на территории режимного объекта ГУР МОУ. Вопрос, кто мог дать разрешение на фотографирование на режимной территории и публикацию этих фотографий за два дня до начала операции.

Вышеприведенные факты свидетельствуют о причастности РДК и легиона "Свобода России" к украинской разведке. Учитывая, что версии событий в Белгородской области от Офиса президента и ГУ МОУ отличаются, эта несогласованность в заявлениях и действиях подставляет ОП. Не понятно только, была ли эта операция самодеятельностью Кирилла Буданова или согласовалась с Генштабом.

Следует отметить, что рейд в Белгородской области состоялся накануне анонсированной встречи в формате "Рамштайн". Очередное заседание министров обороны состоится 25 мая. На встрече главы оборонных ведомств обсудят усиление украинской ПВО, предоставление боеприпасов, а также передачу многоцелевых истребителей F-16.

Последний пункт особенно важен для Украины, ведь получение согласия Запада на передачу именно этих самолетов дается нам крайне сложно. Поэтому, по моему мнению, проведение операции с применением американского вооружения на территории РФ не играет на руку Украине в вопросе предоставления нам новых видов техники.

Подобные действия, особенно после сверхсложных и сверхважных встреч президента Украины с нашими стратегическими партнерами по дальнейшему оказанию военно-технической помощи нам, в том числе самолетов F-16, являются неоправданным риском. В условиях оказания нам этой помощи есть четко прописанные предостережения по ее применению, в частности, использование на территории РФ. Мягко говоря, это должно стать предметом служебного расследования.

Примечательно, что украинские военные аналитики относятся к данной операции более скептически, ведь с учетом рисков срыва дальнейшей передачи нам тяжелой техники, пока игра не стоит свеч.

В комментарии "Телеграфу", эксперт по сектору обороны и безопасности Олег Стариков отметил, что использование РДК и легионом "Свобода России" на территории РФ американской техники свидетельствует о недостаточном уровне подготовки данной операции. По словам эксперта, учитывая уровень "боевых действий" на Белгородщине, никакой потребности в вооружении такого класса не было, более того — в этих целях следовало бы использовать исключительно советские образцы техники, оружия и экипировки, чтобы версия с "российскими партизанами", которые разоружили местных военных, выглядело более реалистично.

"Сейчас главной задачей для Украины станет отражение информационной атаки и отстаивание собственной версии событий. Если по совокупности фактов чаши этих весов склонятся не в пользу нашего сценария, могут быть сложности", - пояснил эксперт.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Дмитрий Снегирев, обозреватель Эспрессо

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