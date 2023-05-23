Белгород: Российская машина промывки мозгов не справляется
С военной точки зрения эта операция вряд ли стала чем-то выдающимся, но она резко оголила информационные тылы врага
1. Информационно россияне очень слабы. К сожалению, наши западные друзья не понимают и боятся информационной войны с россиянами. Минимальные вложения в эту войну будут давать кратные эффекты.
2. Я могу гарантировать, что в отличие от военных, информационных выводов россияне не будут делать. Причина в самой структуре их информрынка. И его глобальной неповоротливости. Они построили идеальную машину для промывания мозгов в идеальной среде, где нет атак извне.
В отличие от военных, информационных выводов россияне не будут делать. Причина в самой структуре их информрынка. И его глобальной неповоротливости. Они построили идеальную машину для промывания мозгов в идеальной среде, где нет атак извне
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3. Вчера было очень заметно, как до обеда всем запрещалось говорить или писать хоть что-нибудь. Затем, как только было принято решение, что скрыть информацию не удастся, шлюзы были спущены и даже лояльны режиму акыны начали задавать неудобные вопросы. А власть традиционно молчала. Знаменитое "мочите в сортирах" осталось давно в прошлом.
С военной точки зрения эта операция вряд ли стала чем-нибудь выдающимся, но она резко обнажила информационные тылы врага. И здесь у нас могут открываться прекрасные перспективы.
Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.
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