1. Информационно россияне очень слабы. К сожалению, наши западные друзья не понимают и боятся информационной войны с россиянами. Минимальные вложения в эту войну будут давать кратные эффекты.

2. Я могу гарантировать, что в отличие от военных, информационных выводов россияне не будут делать. Причина в самой структуре их информрынка. И его глобальной неповоротливости. Они построили идеальную машину для промывания мозгов в идеальной среде, где нет атак извне.

В отличие от военных, информационных выводов россияне не будут делать. Причина в самой структуре их информрынка. И его глобальной неповоротливости. Они построили идеальную машину для промывания мозгов в идеальной среде, где нет атак извне

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3. Вчера было очень заметно, как до обеда всем запрещалось говорить или писать хоть что-нибудь. Затем, как только было принято решение, что скрыть информацию не удастся, шлюзы были спущены и даже лояльны режиму акыны начали задавать неудобные вопросы. А власть традиционно молчала. Знаменитое "мочите в сортирах" осталось давно в прошлом.

С военной точки зрения эта операция вряд ли стала чем-нибудь выдающимся, но она резко обнажила информационные тылы врага. И здесь у нас могут открываться прекрасные перспективы.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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