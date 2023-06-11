Белгород был бы наш, если бы было больше людей, - позывной Цезарь из легиона "Свобода России"

О составе, целях легиона, политических взглядах и впечатлениях от военных рейдов по территории врага с Цезарем поговорил корреспондент телеканала "Еспресо" Артем Лагутенко.

Цезарь, есть ли в подразделениях, участвующих в боевых действиях на территории Российской Федерации, бойцы Вооруженных сил Украины или других силовых структур Украины?

На территории Российской Федерации бойцов Вооруженных сил Украины и других структур Украины и граждан иностранных государств нет. Там только российские граждане занимаются внутренними делами и решают политические проблемы единственным доступным для нас способом: путем вооруженного сопротивления путинскому режиму.

Чем вы воюете? Есть ли у вас на вооружении техника или оружие, которые Украина получила в последние полтора года от наших западных партнеров?

Все то, чем мы воюем на территории Российской Федерации, подчеркну, является техникой или вооружением "затрофеенным" в бою с армией РФ и уже захваченным на территории Белгородской области РФ.

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Цезарь, хотелось бы понять, какую подготовку, какой боевой опыт имеет Легион. Правильно ли я понимаю, что вы во время полномасштабного вторжения России в Украину воевали на нашей территории?

Да, все верно. Легион защищал и продолжает защищать Украину. Это наш, скажем так, первый долг, долг чести перед украинским народом. И мы воевали на разных направлениях. Конечно, это Лисичанск, Херсон, Северодонецк, Харьковское направление. Больше всего времени мы провели под Бахмутом. Всю осень, всю зиму мы там воевали. Сейчас, так сказать, в родные пенаты решили вернуться.

Какая у вас цель и как вы хотите ее достичь? Потому что мы уже видели мероприятия Легиона на территории России на несколько дней, после чего вы ее покидали. Теперь будет так же вы все же решили основательно взяться за освобождение Российской Федерации?

Скажем так, мы еще там (разговор состоялся 7 июня, – ред.). Идут бои местного значения. Если первая операция в Грайворонском районе была пробой пера, то есть разведкой боем, глубоким рейдом для оценки способности противника к сопротивлению, для оценки политической ситуации, настроения населения, как оно будет нас встречать, как будет реагировать армия противника в бою на своей территории. То сейчас мы ставим себе более смелую задачу. Мы ее выполнили успешно. И мы видим, что путинские силовики – это Колосс на глиняных ногах. Сопротивление не организовано. Отдельные акты героизма солдат не могут оправдать глупость офицеров и неготовность этой структуры к войне. То есть, в принципе, нанеси мы удар большими силами с более решительными целями, Белгород был бы наш.

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А у вас есть эти большие силы?

Я скажу так, они у нас будут. Потому что мы, в отличие от российской армии, не теряем своей боеспособности, а мы ее наращиваем. Мы растем качественно, мы растем численно, мы получаем боевой опыт. Мы видим, что все больше людей нас поддерживают. К нам переходят местные жители. Нас поддерживает широкое партизанское движение внутри России. Вы видите это по множеству диверсий против военных объектов и военной инфраструктуры. И только вопрос времени, когда эти два графика сойдутся. Падающий график русской армии и других путинских пособников и растущий график боеспособности Легиона.

Цезарь, а это любопытный момент. Что вы имеете в виду, когда говорите, что к вам присоединяются люди?

Я могу сказать, что еще во время первой операции в Грайворонском районе мы начали получать не только сообщения от жителей Белгорода, Курска, Брянска, то есть из областных центров, мы начали получать сообщения из деревень. "Мужики, дойдите до таких-то деревень, я к вам присоединюсь". Это же лакмусовая бумажка. Это показатель того, что не только городские жители, но и жители деревни понимают, что путинский режим Россию убивает. Они же через 20 лет уже увидели все, что представляет собой путинская власть. Известно, что есть глянцевый гламурный Петербург, Москва. Но когда вы отъезжаете оттуда на 50 километров, я вам как бывший житель Петербурга скажу, вы отъезжаете от Питера 50 километров, знаете, что вы там видите в селах? Алкоголики 25-летние русские мужики, шприцы от героина и пустые бутылки. И все. Ну и наркодилеры местные. И это весь антураж. Прогнившиеся дома накренились. А раньше там кипела жизнь. Люди жили, работали. Их работа была кому-то нужна. Они проводили досуг культурно. А теперь ничего этого нет. И там простой выбор: либо подохнуть, либо уехать в город. Все. И русские это понимают. Путин, вы поймете, он не только Украину сейчас убивает. Он 20 лет методически изводит Россию. Просто изводит ее. Простая статистика: посмотрите население России 20 лет назад и сейчас – и все вам станет ясно. В этой стране люди не хотят жить! Они не хотят рожать детей. Понимаете? И тут все ясно. И те, кто это понимает – они понимают, что выхода из этого кошмара другого нет. Что мирный протест, флажки, надувные шарики – это не поможет. Девочка рисует плакат, - ее швыряют в детдом, а отца сажают в тюрьму. Вы ведь понимаете, что здесь, к сожалению, уже никак. Нас довели до последней точки кипения. И мы уже понимаем, что если мы его силой не остановим... Вчера была Каховская ГЭС. А что завтра будет? Запорожская? Или он нажмет на красную кнопку, этот трус сумасшедший?! Меня, конечно, удивляет то, как он до сих пор держится там. И я, как человек с оружием в руках, идущий на поле боя, я не понимаю, как мои противники, солдаты путинского режима, как они воспринимают его вообще как власть? Этого плюгавого старца, который сидит за 30-метровым столом, всюду сует своих двойников, боится всего? Когда есть нормальные россияне, готовые отдать свою жизнь за свободу Украины, за свободу своей родины. Это меня удивляет. Я все-таки думал, что у военных больше мозгов, больше чести. Ну, похоже, что их волнуют только квартиры, сертификаты, немалые выплаты. Ну, вот такая деградация всех институтов российского государства. И мы все это будем менять. И все у нас получится.

Цезарь, правильно ли я понимаю, что цель Легиона – это полное освобождение Российской Федерации?

Конечно, абсолютно полное освобождение. То есть это операция, которая будет естественно сопровождаться военными действиями. Тут без этого никуда не деться. Это как рак четвертой стадии, который таблетками нельзя вылечить. Надо брать опухоль и вырезать ее. Тут, к сожалению, иначе не получится. Но по итогам первых двух операций в Белгородской области я вижу, что способность режима к сопротивлению сильно переоценивается. Очень сильно переоценивается. На самом деле там шок, паника, разброд, шатание. Вы ведь посмотрите на действия губернатора, на действия российской армии. Они встречаться с нами на поле боя просто боятся. Все, что они сейчас делают – это равняют населенные пункты артиллерией и авиацией. Причем нам это мало вредит. Мы умеем, особенно после боев в Бахмуте, зарываться в землю и искать укрытия. А мирным жителям, конечно, тяжело. И уничтожается все имущество их, все, что они нажили. Понятно, что когда освобождение закончится, все будет восстановлено. Мы, в отличие от Путина, не говорим, что своих не бросаем, мы действительно своих не бросаем.

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У меня такой статистики пока нет. И не факт, что она будет до конца операции. Но, скажем так, это массированный обстрел. И когда наша группа заходила, я шел в составе первой штурмовой группы. И как только мы вошли в населенный пункт, прямо по населенному пункту прилетели 2 полных пакета ГРАДа. Это 80 ракет. Это только начало было. Дальше они били 152-ми. Ну все, как они любят. Ну вот на Бахмут посмотрите. Других методов у них для своих сограждан нет.

Учитывая этот факт, хочется понять, как встречает вас население? Вот вы уже сказали, что есть люди, готовые быть добровольцами и войти в состав Легиона. А общий настрой людей в этих селах и ПГТ, куда вам удается зайти, вот как люди там реагируют на вас?

Они или спокойны, или дружелюбны. Есть небольшой процент людей, и он все увеличивается, которые уже понимают, кто виноват и что делать. И, естественно, с этими людьми мы спокойно находим общий язык. Тем более, что они видят отношение наше к ним. И они видят отношение русских солдат к себе. Я был в шоке. Я собственными глазами видел, какие зверства творила армия РФ и силовики в Украине. Но еще раз подчеркну, входя в состав первой группы, и не имея перед собой наших войск, я видел, что дома россиян разграблены. И они разграблены русскими военными. И когда мы взяли в плен группу солдат, и когда мы смотрели их документы, то выяснялось, что там не только жители Пскова, Новгорода или еще каких-то других городов. Там были и белгородцы. То есть вы понимаете степень деградации нынешней России, что белгородцы грабят бегущих белгородцев, которые спасают свою жизнь и бегут. То есть это абсолютное моральное дно. И конечно, это ужас, что Путин довел русских людей до такого животного состояния. И, конечно, мы будем с этим бороться, до конца будем бороться.

Цезарь, когда закончилась операция по контрнаступлению в Харьковской области, аналитики подсчитали, что самый большой и многочисленный ленд-лиз, который получила Украина, был от Российской Федерации. Я так понимаю, что вам тоже удалось многое захватить вражеской техники и пленить вражеских воинов. Можете немного об этом рассказать?

Я не могу говорить по цифрам. Пока, скажем так, этого нельзя делать. Но я думаю, что вы уже видели недавние материалы с десятком пленных. Их достаточно много. Очень много захватываем техники, оружия. Очень много. Не успели зайти в деревню, уже АГС нас ждет брошенный. Где-то миномет захватишь, где-то танк захватишь. Мы рады. У нас очень, скажем так, образованные и трудолюбивые люди в Легионе служат. И потому у нас все идет в дело. Все чинится, все ремонтируется. Ну как в бизнесе. Вложил один миномет – получил два. То есть так и работаем. Так что поставки из военторга растут. Мы очень рады, мы очень довольны. И конечно мы будем заходить туда еще и еще.

Цезарь, теперь я хотел бы вас спросить о финансировании Легиона. Помогает ли вам российская иммиграция или вам больше помогают собственно с территории самой Российской Федерации?

Нам помогают и с территории России и помогают нам наши иммигранты. Но хочу подчеркнуть, что нам помогают отдельные люди, а не организации. И конечно, это удручает. Я знаю положение дел российской оппозиции – это очень грустно. В российской оппозиции все знают, что делать, когда власть Путина падет. Они уже заранее расписали, как нам обустроить Россию, как поделить портфели. Но при этом людям, которые на передовой борьбы с Путиным, они помогать не хотят. Напротив, они нас очерняют, вставляют палки в колеса. Все эти нескончаемо… Даже фамилии не хочу перечислять. Собственно, это весь сонм борцов российской оппозиции. Разного спектра. От аналитиков до политиков, журналистов и т.д. И, скажем так, это определяет проблему: почему в России все еще Путин? Да потому, что они там все не могут договориться и пытаются выяснить, кто главный, кто лучше. А дела не делают.

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Илья Пономарев - один из немногих политиков, двигающийся с нами в одном векторе, в одном направлении. То есть, он с начала войны открыто декларирует свои идеи, он их не меняет. Он говорит о том, что розовых иллюзий не должно быть, что режим будет меняться силовым путем. И что нужно заранее создавать юридическую платформу, законодательную платформу. И заранее легитимизироваться. Чтобы потом уже не делать все это второпях. Это очень здравая позиция. К сожалению, других скажем так, сторонников мы не видим.

Может быть, еще ваш земляк? Правда, он не политик. Александр Невзоров. Как вам его риторика?

Скажем так, Александр Глебович долго нас не замечал. Но недавно произошло чудо: он нас признал. И как он назвал нас? Флибустьеры Белгородские, да? Ну признание мэтра журналистики нам обычно льстит. Тем более что он высказался о наших побратимах, о нас в лучшем свете. Он оценил добродетели человеческие. Он видел, что такое пленные российские военнослужащие. Он видел, что такое русские военнослужащие, что это моргающее стадо, ни на что не способное. Моргающее стадо в буквальном смысле. Которое просто идет на убой и неспособно ничего изменить в своей жизни и жизни своей страны. И он нас видел. И он видит огромную разницу в уровне интеллекта, в том, что у нас есть честь, достоинство и четкое понимание, как должна жить Россия. И что мы для этого за ценой не постоим. Поэтому нам очень приятно, что Александр Глебович оценил нас. И, скажем так, уже начал оказывать нам информационную поддержку. Спасибо ему, если он нас сейчас слышит!

Последний к вам вопрос. Но, на мой взгляд, он интересный. В тех событиях, которые происходят в Белгородской области, видно много параллелей с тем, что Российская Федерация создавала на территории украинского Донбасса. Я говорю о так называемых ЛНР и ДНР. Скажите, пожалуйста, это просто совпадение или троллинг максимального уровня от бойцов Легиона?

Ну, скажем так, мы известны тролли! Любим это дело. Во-первых, потому что, как говорили римляне, врага надо бить его же собственным оружием. Учиться нужно на войне даже у врага. Это во-первых. Но нужно отметить такую ​​разницу. События 2014 года были классическим примером гибридной войны. То есть, когда эти квазиреспублики создавались. Теперь это уже действие не внешних сил, а самих русских людей, которые устали от путинизма и, соответственно, сами являются субъектом, а не марионетками. Мы будем там делать все по-своему, по-русски, по-настоящему и делать это хорошо.