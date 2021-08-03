Бельгийский топ-клуб решил приобрести героя Украины на Евро-2020 Довбика
Бельгийский "Андерлехт" активно интересуется форвардом СК "Днепр-1" Артемом Довбиком
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
Агент Алексей Люндовский, представляющий интересы Довбика, признался об интересе "Андерлехта".
"Артема хотят видеть у себя несколько известных клубов, в частности, в последние дни проявляет интерес к нападающему днепрян гранд бельгийского футбола - "Андерлехт". Мы не форсируем событий, еще есть время для маневра. Сейчас главное, чтобы Артем был на виду, радовал результативностью. Да и не будем забывать, что судьба многих контрактов решалась, как говорят шахматисты, на "флажки", - сказал Люндовский.
Ранее сообщалось, что СК "Днепр-1" готов продать Артема Довбика за 5 млн евро, теперь же днепряне намерены выручить за форварда 10 млн, но боссы клуба готовы и к торгу.
На счету 24-летнего Артема Довбика 27 матчей и 10 голов в прошлом сезоне за "Днепр-1". Transfermarkt оценивает нападающего в 1,5 млн евро.
В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1: 1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Позже выяснилось, что форвард сборной Украины Артем Довбик забил самый поздний победный гол в истории чемпионатов Европы и отобрал рекорд у легендарного француза Мишеля Платини.
- 30 июня сообщалось, что СК "Днепр-1" готов продать Довбика за 5 млн евро.
- 26 июля стало известно, что турецкий "Трабзонспор" сделает официальное предложение СК "Днепр-1" относительно трансфера Артема Довбика.
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