Бельгийский клуб погнал футболиста сборной Украины в Венгрию

Об этом сообщает официальный сайт "Фехервара".



Полузащитник "Андерлехта" Евгений Макаренко подписал контракт с венгерским "Фехерваром". Сумма трансфера составила 200 тыс. евро. Украинец проведет в новом клубе 2 года, именно на такой срок рассчитано его соглашение.



"Хотел бы поблагодарить руководство за возможность проявить себя и за то, что на меня рассчитывают в таком амбициозном клубе. Я хорошо осведомлен о чемпионате Венгрии благодаря здешним украинским футболистами - Ивану Петряку, Игорю Харатину и Александру Зубкову. Интересный, но непростой турнир. Уже начал привыкать к новой среде, но окончательно со страной и чемпионатом я познакомлюсь после того, как начну играть за клуб и поживу какое-то время в Венгрии ", - сказал Макаренко.



Начиная с января 2020 по июнь 2021 года, полузащитник выступал на правах аренды за "Кортрейк". В прошлом сезоне Евгений Макаренко сыграл 28 матчей и забил 3 гола.



На счету Макаренко 14 матчей за сборную Украины по футболу. Он выступал на Евро-2020. Также известен болельщикам игрой за "Динамо" и "Говерлу".



"Фехервар" закончил прошлый сезон на третьем месте чемпионата Венгрии по футболу.





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