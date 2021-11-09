Бельгийский клуб может отобрать у "Зари" лидера команды
Арендованный форвард "Зари" Аллахьяр Сайядманеш может перейти в бельгийский "Андерлехт"
Об этом сообщает Voetbal Nieuws.
"Заря" имеет согласованную опцию на выкуп контракта Аллахьяра за 3,5 млн евро. Таких средств у украинского клуба нет, поэтому скоро может покинуть УПЛ.Бельгийский "Андерлехт" рассчитывает выкупить Сайядманеша у "Фенербахче". Турки рассчитывают выгодно использовать интерес к иранцу и продать его по максимально возможной цене.
В этом сезоне Сайядманеш провел 19 матчей, забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 2 млн евро.
Иранец до декабря 2021 года выступает за "Зарю" на правах аренды. Контракт 20-летнего Сайядманеша принадлежит турецкому "Фенербахче".
- 4 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" победила софийский ЦСКА.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.02
Покупка 26.02Продажа 26.25
-
EUR
Покупка 30.03Продажа 30.42
- Актуальное
- Важное