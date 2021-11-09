Бельгийский клуб может отобрать у "Зари" лидера команды

Об этом сообщает Voetbal Nieuws.

"Заря" имеет согласованную опцию на выкуп контракта Аллахьяра за 3,5 млн евро. Таких средств у украинского клуба нет, поэтому скоро может покинуть УПЛ.

4 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" победила софийский ЦСКА.

Бельгийский "Андерлехт" рассчитывает выкупить Сайядманеша у "Фенербахче". Турки рассчитывают выгодно использовать интерес к иранцу и продать его по максимально возможной цене.В этом сезоне Сайядманеш провел 19 матчей, забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 2 млн евро.Иранец до декабря 2021 года выступает за "Зарю" на правах аренды. Контракт 20-летнего Сайядманеша принадлежит турецкому "Фенербахче".

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