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Бельгийские вафли. Варианты рецептов на любой вкус

28 августа, 2023 понедельник
15:13
бельгийские вафли

Такие вафли обычно хрустящие сверху и мягкие внутри. Подают бельгийские вафли с разнообразными сиропами, медом, шоколадным соусом, сгущенкой, джемом, мороженым, вареньем, ягодами и т.п.

Бельгийские вафли на молоке в вафельнице – классический рецепт

Ингредиенты:

  • мука – 200 г
  • масло сливочное – 120 г
  • два яйца
  • сахар песок – 100 г
  • молоко – 150 мл
  • ванильный сахар – 10 г
  • разрыхлитель – одна чайная ложка

бельгійські вафлі

Фото: gettyimages

Пошаговый рецепт приготовления:

  • размягчаем масло
  • растираем с сахаром
  • взбиваем яйца
  • размешиваем
  • всыпаем муку
  • всыпаем разрыхлитель
  • размешиваем
  • вливаем теплое молоко
  • перемешиваем
  • оставляем тесто (консистенции густой сметаны) на 15 минут постоять
  • перед выпечкой еще раз размешиваем
  • разогреваем вафельницу
  • маленьким половником налить тесто в вафельницу
  • выпекаем около четырех минут
  • подаем бельгийские вафли горячими
  • пробуем с джемом, сливочным кремом, сгущенкой, горячим шоколадом, ягодами и т.д.

Бельгийские вафли на кефире

бельгійські вафлі

Фото: gettyimages

Ингредиенты:

  • три яйца
  • кефир – 200 мл
  • мука – 350 г
  • сахарный песок – 100 г
  • разрыхлитель – одна чайная ложка
  • масло сливочное – 200 г
  • ваниль, соль

Пошаговый рецепт приготовления:

  • мягкое масло взбиваем с сахаром
  • разбивая по одному яйцу, продолжаем взбивание
  • вливаем кефир
  • добавляем муку
  • добавляем разрыхлитель
  • добавляем соль и ванилин
  • накладываем по две ложки теста в каждую форму
  • печем венские вафли четыре минуты.

Бельгийские вафли на сметане

бельгійські вафлі

Фото: gettyimages

Ингредиенты:

  • четыре яйца
  • сметана – 130 г
  • мука пшеничная – 130 г
  • сахарный песок – 100 г
  • масло растительное – две столовые ложки
  • соль, ваниль, сахарная пудра

Приготовление:

  • взбиваем белки со щепоткой соли
  • затем взбиваем желтки с сахаром до побеления.
  • к желткам добавляем сметану.
  • добавляем ваниль
  • добавляем муку
  • вмешиваем в тесто белковую пену
  • выпекаем венские вафли на сметане четыре минуты
  • посыпаем пудрой.

Соленые бельгийские вафли с колбасой

бельгійські вафлі

Фото: gettyimages

Ингредиенты:

  • одно куриное яйцо
  • один стакан муки
  • молоко – 50 мл
  • щепотка соды
  • щепотка соли
  • копченая колбаса – 100 г
  • подсолнечное рафинированное масло для смазки формы.

Пошаговый рецепт приготовления:

  • вбиваем в миску куриное яйцо
  • добавляем щепотку соли
  • перемешиваем до однородной консистенции
  • вливаем молоко
  • перемешиваем
  • всыпаем муку
  • всыпаем соду
  • перемешиваем до однородной консистенции
  • добавляем натертую на терке копченую колбасу
  • перемешиваем
  • разогреваем электровафельницу
  • смазываем растительным маслом формы
  • выкладываем по 2 столовые ложки теста
  • жарим вафли четыре минуты
  • подаем на стол.

Бельгийские вафли с творогом

бельгійські вафлі

Фото: gettyimages

Ингредиенты:

  • два яйца
  • мука – три столовых ложки
  • сыр – 180 г
  • сахарный песок – три столовых ложки
  • масло растительное – одна столовая ложка
  • разрыхлитель – полчайной ложки
  • ваниль, соль

Приготовление:

  • взбиваем яйца с сахаром и щепоткой соли
  • продолжая взбивать, добавляем творог
  • добавляем муку с разрыхлителем
  • добавляем растительное масло
  • наливаем порциями тесто в формы вафельницы
  • печем венские вафли с творогом четыре минуты.

Мягкие венские вафли

бельгійські вафлі

Фото: gettyimages

Ингредиенты:

  • три яйца
  • мука – 300 г
  • молоко – 200 мл
  • сахарный песок – 150 г
  • масло сливочное – 180 г
  • разрыхлитель – две чайные ложки
  • соль

Приготовление:

  • растираем мягкое масло с сахаром
  • добавляем взбитые яйца
  • добавляем молоко
  • еще раз взбиваем
  • просеиваем в полученную смесь муку и разрыхлитель
  • перемешиваем до однородности
  • в каждую форму вафельницы выкладываем по две ложки теста
  • разравниваем
  • закрываем вафельницу
  • выпекаем венские вафли четыре минуты.

Приятного аппетита!

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