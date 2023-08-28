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Бельгийские вафли. Варианты рецептов на любой вкус
Такие вафли обычно хрустящие сверху и мягкие внутри. Подают бельгийские вафли с разнообразными сиропами, медом, шоколадным соусом, сгущенкой, джемом, мороженым, вареньем, ягодами и т.п.
Бельгийские вафли на молоке в вафельнице – классический рецепт
Ингредиенты:
- мука – 200 г
- масло сливочное – 120 г
- два яйца
- сахар песок – 100 г
- молоко – 150 мл
- ванильный сахар – 10 г
- разрыхлитель – одна чайная ложка
Фото: gettyimages
Пошаговый рецепт приготовления:
- размягчаем масло
- растираем с сахаром
- взбиваем яйца
- размешиваем
- всыпаем муку
- всыпаем разрыхлитель
- размешиваем
- вливаем теплое молоко
- перемешиваем
- оставляем тесто (консистенции густой сметаны) на 15 минут постоять
- перед выпечкой еще раз размешиваем
- разогреваем вафельницу
- маленьким половником налить тесто в вафельницу
- выпекаем около четырех минут
- подаем бельгийские вафли горячими
- пробуем с джемом, сливочным кремом, сгущенкой, горячим шоколадом, ягодами и т.д.
Бельгийские вафли на кефире
Фото: gettyimages
Ингредиенты:
- три яйца
- кефир – 200 мл
- мука – 350 г
- сахарный песок – 100 г
- разрыхлитель – одна чайная ложка
- масло сливочное – 200 г
- ваниль, соль
Пошаговый рецепт приготовления:
- мягкое масло взбиваем с сахаром
- разбивая по одному яйцу, продолжаем взбивание
- вливаем кефир
- добавляем муку
- добавляем разрыхлитель
- добавляем соль и ванилин
- накладываем по две ложки теста в каждую форму
- печем венские вафли четыре минуты.
Бельгийские вафли на сметане
Фото: gettyimages
Ингредиенты:
- четыре яйца
- сметана – 130 г
- мука пшеничная – 130 г
- сахарный песок – 100 г
- масло растительное – две столовые ложки
- соль, ваниль, сахарная пудра
Приготовление:
- взбиваем белки со щепоткой соли
- затем взбиваем желтки с сахаром до побеления.
- к желткам добавляем сметану.
- добавляем ваниль
- добавляем муку
- вмешиваем в тесто белковую пену
- выпекаем венские вафли на сметане четыре минуты
- посыпаем пудрой.
Соленые бельгийские вафли с колбасой
Фото: gettyimages
Ингредиенты:
- одно куриное яйцо
- один стакан муки
- молоко – 50 мл
- щепотка соды
- щепотка соли
- копченая колбаса – 100 г
- подсолнечное рафинированное масло для смазки формы.
Пошаговый рецепт приготовления:
- вбиваем в миску куриное яйцо
- добавляем щепотку соли
- перемешиваем до однородной консистенции
- вливаем молоко
- перемешиваем
- всыпаем муку
- всыпаем соду
- перемешиваем до однородной консистенции
- добавляем натертую на терке копченую колбасу
- перемешиваем
- разогреваем электровафельницу
- смазываем растительным маслом формы
- выкладываем по 2 столовые ложки теста
- жарим вафли четыре минуты
- подаем на стол.
Бельгийские вафли с творогом
Фото: gettyimages
Ингредиенты:
- два яйца
- мука – три столовых ложки
- сыр – 180 г
- сахарный песок – три столовых ложки
- масло растительное – одна столовая ложка
- разрыхлитель – полчайной ложки
- ваниль, соль
Приготовление:
- взбиваем яйца с сахаром и щепоткой соли
- продолжая взбивать, добавляем творог
- добавляем муку с разрыхлителем
- добавляем растительное масло
- наливаем порциями тесто в формы вафельницы
- печем венские вафли с творогом четыре минуты.
Мягкие венские вафли
Фото: gettyimages
Ингредиенты:
- три яйца
- мука – 300 г
- молоко – 200 мл
- сахарный песок – 150 г
- масло сливочное – 180 г
- разрыхлитель – две чайные ложки
- соль
Приготовление:
- растираем мягкое масло с сахаром
- добавляем взбитые яйца
- добавляем молоко
- еще раз взбиваем
- просеиваем в полученную смесь муку и разрыхлитель
- перемешиваем до однородности
- в каждую форму вафельницы выкладываем по две ложки теста
- разравниваем
- закрываем вафельницу
- выпекаем венские вафли четыре минуты.
Приятного аппетита!
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