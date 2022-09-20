Бельгийские католические священники предложили молитву для гей-пар
Группа католических епископов в Бельгии во вторник, 20 сентября, предложила текст литургии для однополых пар, несмотря на то, что в прошлом году Ватикан прямо запретил благословлять гей-браки
Об этом сообщило издание AP.
Епископы отмечают, что их молитва не приравнивается к освящению брака, который в католической доктрине является исключительно союзом мужчины и женщины. Это попытка "создать атмосферу уважения, признания и интеграции" для ЛГБТ-сообщества, принадлежащего к церкви.
Церемония предусматривает вступительное слово и молитву, чтение Священного Писания и двух молитв – одной о преданности пары друг другу, а другой – о ее союзе.
Представитель епископата Бельгии Томми Шольтес объяснил AP, что речь идет не о благословении гей-пар, а лишь о "возможности совместной молитвы, во время которой другие также смогут помолиться за них".
Сообщается, что католическое учение предполагает, что к ЛГБТ-людям следует относиться с уважением и достоинством, но однополые акты считаются неприемлемыми. В прошлом году Ватикан официально провозгласил, что церковь не может благословлять гей-браки, потому что это грех.
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