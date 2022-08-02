Бельгия заморозила более 50,5 млрд евро активов россиян
Правительство Бельгии от 24 февраля заморозило российские активы на €50,5 млрд
Об этом сообщает издание De Morgen .
Эти средства принадлежат 1129 физическим лицам и 110 компаниям из РФ. Как сказал пресс-секретарь министерства финансов Бельгии Франсис Адейнс, средства заморозили в связи с введенными против России санкциями из-за ее агрессии против Украины.
Он добавил, что для некоторых российских физических и юридических лиц санкции действуют еще с 2014 г. - с начала временной оккупации Крыма, однако для большинства лиц в списке ограничительные меры были введены в феврале этого года после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Однако Адейнс не уточнил, у каких именно подсанкционных лиц или компаний были заморожены самые большие суммы.
- Напомним, в ЕС вступило в силу эмбарго на экспорт российского угля.
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