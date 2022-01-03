Бельгия закупит два препарата против COVID-19 в виде таблеток
Бельгия закупит по 10 000 курсов противовирусных препаратов для лечения COVID-19 "Молнупиравир" от Merck и "Паксловид" от Pfizer
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.
В начале декабря министр здравоохранения Бельгии заявил, что правительство ведет переговоры с Merck о покупке "Молнупиравир", а органы здравоохранения Бельгии сообщили, что следует приобрести и "Молнупиравир", и "Паксловид".
"Переговоры завершены, и мы купим 10 000 обоих", - сказал спикер министерства здравоохранения Бельгии Арне Бринкман.
Спикер не ответил на вопрос о цене и сроках поставок.
- Напомним, в ноябре Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало таблетки против коронавируса от Merck.
- В Дании одобрено применение таблеток для лечения COVID-19 "Молнупиравир" компании Merck.
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