Бельгия закупит два препарата против COVID-19 в виде таблеток

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.

В начале декабря министр здравоохранения Бельгии заявил, что правительство ведет переговоры с Merck о покупке "Молнупиравир", а органы здравоохранения Бельгии сообщили, что следует приобрести и "Молнупиравир", и "Паксловид".

"Переговоры завершены, и мы купим 10 000 обоих", - сказал спикер министерства здравоохранения Бельгии Арне Бринкман.

Спикер не ответил на вопрос о цене и сроках поставок.

Напомним, в ноябре Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало таблетки против коронавируса от Merck.

В Дании одобрено применение таблеток для лечения COVID-19 "Молнупиравир" компании Merck.