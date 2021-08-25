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Бельгия законодательно закрепила право забирать мяч, заброшенный во двор соседа

25 августа, 2021 среда
18:26
Мир

В законе, который позволяет проникать на частную территорию, прописали, что запрещается перебрасывать мяч к соседу намеренно

Об этом рассказывает ЕН со ссылкой на Guardian .

Профессор Винсент Сагарт, который помогал писать новый закон о собственности, заявил, что соответствующий закон был необходим для внесения ясности в сложную правовую ситуацию в стране.

"До 1 сентября сосед должен был вернуть мяч. Но он мог отказать в доступе к своему саду. С 1 сентября вы имеете право пойти за своим мячом или домашним животным, если они оказались там случайно. Запрещается просто перебрасывать мягкий мяч через забор, чтобы посмотреть, что во дворе. Конечно, вы должны руководствоваться здравым смыслом ", - сказал Сагарт.

Перед принятием в бельгийском обществе были опасения, что новый закон приведет к "вспышке недобросовестного поведения".

Впрочем, Эрик Дириккс, который в качестве мирового судьи председательствует в суде мелких тяжб в бельгийской провинции Фламандский Брабант, заявил, что применение закона будет тщательно контролироваться.

"Люди не могут просто пойти в чей-то сад, и дело мирового судьи - следить за этим. Злоупотребления также будут наказаны. Мы должны проявлять бдительность в отношении конфиденциальности", - пояснил судья.

Также законным станет доступ в сад соседа для установления лестницы при стрижке живой изгороди или чистки желобов.

"Это право теперь будет распространено на строительные работы. Это также временное право, и соседи также могут потребовать компенсацию за неудобства", - пояснил Сагарт.

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