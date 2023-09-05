Бельгия выкупит у Германии для Украины ракеты Sea Sparrow

Об этом пишет издание L'Echo.

Речь идет о восьми ракетах, стоимость каждой из которых составляет примерно семь тысяч евро.

Бельгийское правительство также планирует предоставить нашему государству технику на 150 миллионов евро в дополнение к другим проектам поддержки.

Пока неизвестно, какие системы будут использовать защитники для пусков таких ракет. Однако сообщалось, что Украина и Польша работают над интеграцией Sea Sparrow на самоходную огневую установку 9А310 – часть советского зенитно-ракетного комплекса "Бук".