Бельгия выкупит у Германии для Украины ракеты Sea Sparrow
Бельгия намерена передать Украине ракеты класса земля-воздух Sea Sparrow, которые выкупила у ФРГ, для усиления противовоздушной обороны
Об этом пишет издание L'Echo.
Речь идет о восьми ракетах, стоимость каждой из которых составляет примерно семь тысяч евро.
Бельгийское правительство также планирует предоставить нашему государству технику на 150 миллионов евро в дополнение к другим проектам поддержки.
Пока неизвестно, какие системы будут использовать защитники для пусков таких ракет. Однако сообщалось, что Украина и Польша работают над интеграцией Sea Sparrow на самоходную огневую установку 9А310 – часть советского зенитно-ракетного комплекса "Бук".
- В январе 2023 года Соединенные Штаты Америки впервые объявили о предоставлении Украине ракет ПВО Sea Sparrow в рамках крупного пакета военной помощи. Тогда мы писали об основных характеристиках и преимуществах этого оружия.
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