Бельгия выделила €8 млн на невоенную поддержку ВСУ
По просьбе министра иностранных дел Бельгии Аджи Лахбиба Федеральный совет министров решил, что страна предоставит 8 миллионов евро в поддержку украинских Вооруженных сил через НАТО
Об этом сообщает пресс-служба главы МИД Бельгии Аджи Лябиб.
"Наша страна внесет добровольный взнос в так называемый трастовый фонд НАТО "Комплексный пакет помощи" (CAP), который оказывает нелетальную поддержку Украине", - говорится в сообщении.
В частности, комплексный пакет нелетальной помощи включает в себя оборудование для оказания первой медицинской помощи и зимнюю одежду.
При необходимости государство может предоставить очки ночного видения и фармацевтические препараты.
Отмечается, что вклад Бельгии является результатом решения глав государств и правительств стран-членов НАТО на встрече Альянса в Мадриде в конце июня. Там, по поручению ряда стран, включая Бельгию, было принято решение о том, что нелетальная поддержка украинских вооруженных сил через Трастовый фонд CAP будет значительно расширена, чтобы дать Украине возможность противостоять российской агрессии и подготовиться к послевоенному восстановлению.
Известно, что трастовый фонд CAP был изначально создан в 2016 году после аннексии Крыма Россией и объединил и усилил различные инициативы НАТО в поддержку Украины как страны-партнера и потенциального члена.
- 2 августа Бельгия заморозила более €50,5 млрд активов россиян. Эти средства принадлежат 1 129 физическим лицам и 110 компаниям из РФ. Как сказал представитель министерства финансов Бельгии Франсис Адейнс, средства заморозили в связи с введенными против России санкциями из-за ее агрессии против Украины.
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