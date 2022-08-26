Об этом сообщает пресс-служба главы МИД Бельгии Аджи Лябиб.

"Наша страна внесет добровольный взнос в так называемый трастовый фонд НАТО "Комплексный пакет помощи" (CAP), который оказывает нелетальную поддержку Украине", - говорится в сообщении.

В частности, комплексный пакет нелетальной помощи включает в себя оборудование для оказания первой медицинской помощи и зимнюю одежду.

При необходимости государство может предоставить очки ночного видения и фармацевтические препараты.

Отмечается, что вклад Бельгии является результатом решения глав государств и правительств стран-членов НАТО на встрече Альянса в Мадриде в конце июня. Там, по поручению ряда стран, включая Бельгию, было принято решение о том, что нелетальная поддержка украинских вооруженных сил через Трастовый фонд CAP будет значительно расширена, чтобы дать Украине возможность противостоять российской агрессии и подготовиться к послевоенному восстановлению.

Известно, что трастовый фонд CAP был изначально создан в 2016 году после аннексии Крыма Россией и объединил и усилил различные инициативы НАТО в поддержку Украины как страны-партнера и потенциального члена.

2 августа Бельгия заморозила более €50,5 млрд активов россиян. Эти средства принадлежат 1 129 физическим лицам и 110 компаниям из РФ. Как сказал представитель министерства финансов Бельгии Франсис Адейнс, средства заморозили в связи с введенными против России санкциями из-за ее агрессии против Украины.

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