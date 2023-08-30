Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Бельгия временно не будет предоставлять убежище одиноким мужчинам-беженцам

Бельгия временно не будет предоставлять убежище одиноким мужчинам-беженцам

30 августа, 2023 среда
17:25
Война с Россией

30 августа Бельгийское правительство объявило, что временно запрещает предоставлять убежище одиноким мужчинам, мотивируя это тем, что ресурсы должны направляться на семьи

Об этом информирует InfoMigrants .

Страна заявила, что не будет предоставлять жилье тысячам мужчин, которые бегут от преследований в своих странах, если у них нет семьи. Власти объяснили это тем, что преимущество должны иметь семьи, женщины и дети.

Сообщается, что Бельгию критиковали за неспособность обеспечить достаточное жилье для беженцев. В среду государственный секретарь по приюту Николь де Мур заявила, что ожидает повышения давления на жилье в следующие месяцы: "Я хочу полностью избежать того, чтобы дети оказывались на улицах зимой".

Читайте также: Около трети беженцев, вероятно, не вернутся в Украину, - Пендзин

Организации по оказанию помощи осудили этот шаг как нарушение международных обязательств.

"Мы думали, что видели все, но нет. Бельгийское правительство не просто село на права человека, оно хоронит их, приостанавливая прием заявок от мужчин – одиноких искателей убежища", – сказал директор Amnesty International в Бельгии Филипп Хэнсманс.

Де Мур сказал, что приток соискателей убежища за последние два года в стране с населением 11,5 миллионов человек заполнил центры приютов почти до 33 500 мест. Также Бельгия оказывает помощь около 62 тысячам украинских беженцев.

Общество
Мир
беженцы
беженцы из Украины
Читайте также:
Російські військові
29 августа, 2023 вторник
Выплаты российским военным в несколько раз превышают среднюю зарплату населения РФ, - британская разведка
Гривня, 1000 гривень, гроші
29 августа, 2023 вторник
Украинцы назвали месячный уровень дохода, который считают достаточным для жизни
ЗСУ
29 августа, 2023 вторник
Армия РФ отступает на фоне прорыва линии обороны на Запорожском направлении, - Гуменюк
Киев
+30°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 40.63
    Продажа 41.72
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
30 августа
18:31
Обновлено
Орбан заявил, что сохранение жизни украинцев важнее независимости страны. В МИД Украины оветили
18:29
Украинские беженцы в Польше могут рассчитывать на новое пособие. Как получить
18:19
Обзор
Во Пскове уничтожены четыре самолета ИЛ-76: Еспресо разобралось, какие российские аэродромы подверглись "хлопку" во время войны
18:16
Украина договорилась с Норвегией о "транспортном безвизе"
18:08
Россия перебросила в Беларусь не менее 10 ОТРК "Искандер-М", - Гаюн
18:08
Игорь Клименко
"Серьезный прецедент": глава МВД прокомментировал применение оружия против нарушителя в Днепре
18:01
Эксклюзив
Николай Маломуж
Генерал Маломуж рассказал, какие перспективы ждут врага на юге
17:55
В Украине будут судить военных РФ, изнасиловавших девушку во время оккупации Харьковщины
17:46
ФСБ
Черногория отказала РФ в экстрадиции бывшего полковника ФСБ
17:29
Папу Римского внесли в базу "Миротворец": ЦПД опроверг новый фейк
17:21
"Украина прозвучит во всех уголках планеты": на фестивале Burning Man представят уникальную скульптуру
17:11
Британские эксперты: ИИ в чат-ботах может стать орудием киберпреступников
17:09
Член горсовета Баден-Бадена, рисовавший свастику на украинских авто в Германии, подал в отставку
17:04
OPINION
Министр раздора. Нужно ли критиковать Резникова?
17:04
Фьюри унизительно высказался об Усике и Джошуа
16:59
МИД Литвы пригласил на разговор представителя Ватикана из-за заявления Папы Франциска о величии России
16:57
Эксклюзив
Defense Express: Ударом дронами по Пскову было уничтожено годовое производство самолетов Ил-76 для ВС РФ
16:45
Шмыгаль обсудил с главой представительства ЕС запуск программы восстановления Украины и подготовку к зиме
16:44
Эксклюзив
Враг подрывается на своих же "сюрпризах": Гуменюк об оборонных линиях РФ на юге
16:36
Вывозил из Сумщины уникальные комплектующие: Украина национализировала активы подсанкционного российского сенатора госдумы Калашникова
16:27
Жара отступает, а дожди надвигаются: Наталья Диденко рассказала, где в Украине ждать осадков
16:25
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:23
"Металлист 1925" на 95% прекратит свое существование: заявление футбольного клуба
16:18
Тейлор Свифт стала первой певицей со 100 млн слушателей на Spotify в месяц
16:11
"Никто не имеет права пренебрегать человеком в форме": мэр Днепра поддержал патрульного, который применил оружие против нарушителя
16:09
Швейцария присоединилась к Реестру ущерба, нанесенного Украине из-за российской агрессии
16:00
Украинское оружие может стать одним из самых конкурентных в мире, поэтому нужно увеличивать производство, - Пашинский
16:00
Из-за мощных ливней в Варшаве затопило трассу, в Тбилиси разрушен дом и повреждена ЛЭП
15:57
Списки "кандидатов" анализирует СБУ: представитель Херсонского облсовета о псевдовыборах на временно оккупированных территориях
15:55
Обновлено
В Польше из-за вспышки легионеллеза умерли 16 человек, 155 инфицированы
15:45
В Британии прошли подготовку уже более 20 тысяч военных из Украины
15:37
"Боятся давать оружие": в Херсонском облсовете рассказали, почему оккупантам не удалась принудительная мобилизация жителей ВОТ
15:15
В Украине начался Национальный отбор на Евровидение-2024
15:09
Сергей Пашинский
Пашинский: Принял решение не возвращаться в публичную политику, хочу быть менеджером по развитию ВПК
14:56
Обновлено
В Габоне произошел госпереворот: военные объявили о смене режима
14:44
F-16
Румыния и Нидерланды договорились о создании тренировочного центра для украинских пилотов F-16
14:30
Эксклюзив
В ВСУ увеличился арсенал вооружения: боец о ситуации на Горловском направлении
14:23
В Полтаве задержали фитнес-тренера, публично оскорблявшего военных
14:13
В Швейцарии будут судить экс-офицера белорусского "эскадрона смерти", причастного к похищению оппозиционеров
14:00
OPINION
Миграция будет только расти: 800 тысяч украинцев планируют покинуть страну
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV