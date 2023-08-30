Бельгия временно не будет предоставлять убежище одиноким мужчинам-беженцам

Об этом информирует InfoMigrants .

Страна заявила, что не будет предоставлять жилье тысячам мужчин, которые бегут от преследований в своих странах, если у них нет семьи. Власти объяснили это тем, что преимущество должны иметь семьи, женщины и дети.

Сообщается, что Бельгию критиковали за неспособность обеспечить достаточное жилье для беженцев. В среду государственный секретарь по приюту Николь де Мур заявила, что ожидает повышения давления на жилье в следующие месяцы: "Я хочу полностью избежать того, чтобы дети оказывались на улицах зимой".

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Организации по оказанию помощи осудили этот шаг как нарушение международных обязательств.

"Мы думали, что видели все, но нет. Бельгийское правительство не просто село на права человека, оно хоронит их, приостанавливая прием заявок от мужчин – одиноких искателей убежища", – сказал директор Amnesty International в Бельгии Филипп Хэнсманс.

Де Мур сказал, что приток соискателей убежища за последние два года в стране с населением 11,5 миллионов человек заполнил центры приютов почти до 33 500 мест. Также Бельгия оказывает помощь около 62 тысячам украинских беженцев.