Бельгия возвращает посольство в Киев и планирует выделить €500 млн

Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, пишет The Brussels Times.



По ее словам, Бельгия откроет посольство в Киеве после того, как оно было закрыто в марте по соображениям безопасности.



Кроме того, страна готовит новый пакет финансовой помощи – третьего транша в размере €500 млн, сказала Вильмес после встречи Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.



Глава МИД Бельгии также заверила в поддержке страной пятый пакет санкций против России и Беларуси и отметила, что следующая серия санкций ожидается уже в ближайшее время.

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